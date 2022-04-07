Футболисты «Немана» победили БАТЭ в первом полуфинале Кубка Беларуси

В первом тайме встречи в Гродно нынешние обладатели трофея вышли вперед после точного удара Неманьи Милича, но это был единственный успех гостей. После перерыва хозяева не только восстановили паритет, но и добились победы: на 54-й минуте отличился Павел Савицкий, а через 18 минут Гегам Кадимян забил второй мяч в ворота БАТЭ. В четвертьфинале борисовчане по сумме двух встреч были сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях), а их оппоненты прошли могилевский «Днепр» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/srArX2HNra4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Завтра во второй полуфинальной паре «Гомель» встретится на своем поле с футболистами «Витебска». На предыдущей стадии гомельчане выбили из турнира минское «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома), витебская дружина оставила за бортом брестское «Динамо» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).

Ответные полуфинальные поединки намечены на 27 апреля в Борисове и Витебске. Финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».