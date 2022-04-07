Футболисты «Немана» победили БАТЭ в первом полуфинале Кубка Беларуси
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» обыграли БАТЭ в первом полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи в Гродно нынешние обладатели трофея вышли вперед после точного удара Неманьи Милича, но это был единственный успех гостей. После перерыва хозяева не только восстановили паритет, но и добились победы: на 54-й минуте отличился Павел Савицкий, а через 18 минут Гегам Кадимян забил второй мяч в ворота БАТЭ. В четвертьфинале борисовчане по сумме двух встреч были сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях), а их оппоненты прошли могилевский «Днепр» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).
Завтра во второй полуфинальной паре «Гомель» встретится на своем поле с футболистами «Витебска». На предыдущей стадии гомельчане выбили из турнира минское «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома), витебская дружина оставила за бортом брестское «Динамо» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).
Ответные полуфинальные поединки намечены на 27 апреля в Борисове и Витебске. Финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».
В решающем кубковом поединке прошлого сезона футболисты БАТЭ завоевали свой пятый трофей, победив в Гомеле «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. По три раза кубком владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗа».