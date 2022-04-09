Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Специя
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Верона
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
10:32 (мск), источник: Sport24

Фото растолстевшего Уэсли Снейдера удивило болельщиков. Он завершил карьеру 3 года назад

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер значительно изменился после того, как завершил выступления.

Наверх
Источник: Sport24

Испанская газета Marca опубликовала фотографию 37-летнего футболиста, на которой видно, что он заметно прибавил в весе. Такой вид экс-игрока «Реала» и «Интера» удивил и позабавил болельщиков, ведь карьеру Снейдер завершил всего чуть менее трех лет назад — в августе 2019-го.

Приводим несколько комментариев фанатов к публикации Marca:

«Кого он съел?».

«Двоюродный брат Азара».

«Он съел настоящего Снейдера».

«Да, это он. Что произошло?».

«Кто помог ему надеть эти бутсы?».

Источник: Marca
 «Это было ужасно». Агата Муцениеце рассказала, как «сумасшедший сосед» портил ей жизнь
«Возбуждаюсь от одной мысли». Ведущая «Матч ТВ» показала свое лицо во время экстаза
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь