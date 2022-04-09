Фото растолстевшего Уэсли Снейдера удивило болельщиков. Он завершил карьеру 3 года назад
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер значительно изменился после того, как завершил выступления.
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер значительно изменился после того, как завершил выступления.
Испанская газета Marca опубликовала фотографию 37-летнего футболиста, на которой видно, что он заметно прибавил в весе. Такой вид экс-игрока «Реала» и «Интера» удивил и позабавил болельщиков, ведь карьеру Снейдер завершил всего чуть менее трех лет назад — в августе 2019-го.
Приводим несколько комментариев фанатов к публикации Marca:
«Кого он съел?».
«Двоюродный брат Азара».
«Он съел настоящего Снейдера».
«Да, это он. Что произошло?».
«Кто помог ему надеть эти бутсы?».