Фото растолстевшего Уэсли Снейдера удивило болельщиков. Он завершил карьеру 3 года назад

Испанская газета Marca опубликовала фотографию 37-летнего футболиста, на которой видно, что он заметно прибавил в весе. Такой вид экс-игрока «Реала» и «Интера» удивил и позабавил болельщиков, ведь карьеру Снейдер завершил всего чуть менее трех лет назад — в августе 2019-го.