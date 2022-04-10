«Астана» вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 23-й минуте, а автором мяча стал белорусский полузащитник Максим Эбонг. Но уже через две минуты грузинский защитник Лука Гадрани сравнял счет. Ничейный счет продержался до 67-й минуты, когда мяч в свои ворота отправил защитник «Тараза» Нурлан Даиров.

На 70-й минуте на поле появился полузащитник из Нидерландов Рай Влут, который заменил Педро Эуженио. Для чемпиона Нидерландов и Европы-2012 среди юношей это дебютный матч за «Астану».

«Астана», благодаря этой победе, набрала девять очков и приблизилась к «Шахтеру», «Тоболу» и Каспию«, которые имеют в своем активе по десять баллов. Лидирует в чемпионате “Кайрат” (11 очков). “Тараз” с пятью очками занимает девятое место.