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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
10 апреля, источник: Vesti.kz

«Астана» вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ

Столичная «Астана» обыграла «Тараз» в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 23-й минуте, а автором мяча стал белорусский полузащитник Максим Эбонг. Но уже через две минуты грузинский защитник Лука Гадрани сравнял счет. Ничейный счет продержался до 67-й минуты, когда мяч в свои ворота отправил защитник «Тараза» Нурлан Даиров.

На 70-й минуте на поле появился полузащитник из Нидерландов Рай Влут, который заменил Педро Эуженио. Для чемпиона Нидерландов и Европы-2012 среди юношей это дебютный матч за «Астану».

«Астана», благодаря этой победе, набрала девять очков и приблизилась к «Шахтеру», «Тоболу» и Каспию«, которые имеют в своем активе по десять баллов. Лидирует в чемпионате “Кайрат” (11 очков). “Тараз” с пятью очками занимает девятое место.

Напомним, в рамках пятого тура «Кайрат» обыграл «Каспий» и вышел в лидеры КПЛ. Неожиданное поражение потерпел и «Тобол». А «Шахтер» разгромил «Махтаарал» и вышел на второе место.

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