БАТЭ одержал третью крупную победу на старте чемпионата Беларуси

Сегодня в поединке 3-го тура борисовчане разгромили в Могилеве местный «Днепр» со счетом 3:0. В первом тайме мячи забили Владислав Малькевич и Станислав Драгун, а после перерыва последнюю точку поставил Виллюм Виллюмсон. В двух предыдущих турах БАТЭ с таким же результатом победил бобруйскую «Белшину» и мозырскую «Славию». Борисовская команда имеет 9 очков из 9 возможных.

Также сегодня футболисты гродненского «Немана» обыграли на своей арене гостей из брестского «Динамо» с результатом 2:1. В составе победителей голы забили Валерий Жуковский (с пенальти) и Гегам Кадимян, у брестчан отличился Владислав Ясюкевич.

Чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» выигрывали в гостях у «Ислочи» из Минского района, но не смогли удержать победу — ничья 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме — на 15-й минуте Дембо Дарбо поразил ворота хозяев поля, а через 15 минут Олег Никифоренко сравнял счет.

Результаты других встреч:

«Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) — 1:2,

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:0,

«Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» — 1:1.

Заключительные встречи третьго тура пройдут в понедельник, 11 апреля:

«Арсенал» (Дзержинск) — «Витебск»,

«Белшина» (Бобруйск) — «Гомель».