БАТЭ одержал третью крупную победу на старте чемпионата Беларуси
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали третью подряд крупную победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали третью подряд крупную победу на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 3-го тура борисовчане разгромили в Могилеве местный «Днепр» со счетом 3:0. В первом тайме мячи забили Владислав Малькевич и Станислав Драгун, а после перерыва последнюю точку поставил Виллюм Виллюмсон. В двух предыдущих турах БАТЭ с таким же результатом победил бобруйскую «Белшину» и мозырскую «Славию». Борисовская команда имеет 9 очков из 9 возможных.
Также сегодня футболисты гродненского «Немана» обыграли на своей арене гостей из брестского «Динамо» с результатом 2:1. В составе победителей голы забили Валерий Жуковский (с пенальти) и Гегам Кадимян, у брестчан отличился Владислав Ясюкевич.
Чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» выигрывали в гостях у «Ислочи» из Минского района, но не смогли удержать победу — ничья 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме — на 15-й минуте Дембо Дарбо поразил ворота хозяев поля, а через 15 минут Олег Никифоренко сравнял счет.
Результаты других встреч:
Заключительные встречи третьго тура пройдут в понедельник, 11 апреля:
Турнирную таблицу сейчас возглавляет БАТЭ, у которого 9 очков, по 7 баллов имеют столичные «Динамо», «Энергетик-БГУ» и гродненский «Неман».