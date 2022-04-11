Станислав Черчесов признан тренером месяца в Венгрии

Напомним, с 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. На чемпионате Европы 2020 года сборная России не преодолела групповой этап, одержав единственную победу над Финляндией со счётом 1:0 и проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). 8 июля 2021 года Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста тренера.