Станислав Черчесов признан тренером месяца в Венгрии
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов получил приз лучшего тренера месяца после победы его «Ференцвароша» над «Дебреценом», сообщается на официальном сайте российского специалиста.
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов получил приз лучшего тренера месяца после победы его «Ференцвароша» над «Дебреценом», сообщается на официальном сайте российского специалиста.
Встреча проходила в рамках 27-го тура чемпионата Венгрии и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
После матча Станислав Черчесов был назван лучшим тренером Венгрии в марте.
«Ференцварош» располагается на первом месте национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя «Академию Пушкаша» на 9 очков. Оба клуба сыграли по 27 матчей.
Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
Напомним, с 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. На чемпионате Европы 2020 года сборная России не преодолела групповой этап, одержав единственную победу над Финляндией со счётом 1:0 и проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). 8 июля 2021 года Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста тренера.