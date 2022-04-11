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12:09 (мск), источник: Московский комсомолец

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт станет боксером

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов по футболу Дирк Кюйт станет профессиональным боксером.

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Источник: AP 2022

41-летний спортсмен проведет свой первый бой в октябре текущего года. Его соперник пока не определен.

«Прошло около четырех лет с тех пор, как я перестал играть в футбол. И, конечно же, я скучаю по этому напряжению и борьбе за победу», — заявил Дирк.

Напомним, в 2004—2014 годах Кюйт провел 104 матча за сборную Нидерландов (24 гола), в составе которой он стал серебряным и бронзовым призером мировых первенств. После этого Дирк тренировал юниорскую команду «Фейеноорда».

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