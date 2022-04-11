Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт станет боксером

41-летний спортсмен проведет свой первый бой в октябре текущего года. Его соперник пока не определен.

«Прошло около четырех лет с тех пор, как я перестал играть в футбол. И, конечно же, я скучаю по этому напряжению и борьбе за победу», — заявил Дирк.