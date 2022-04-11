В Италии вратарь забил гол ударом через все поле на 91-й минуте
Матч 36-го тура итальянской Серии C между «Моденой» и «Имолезе» завершился фантастическим голом в исполнении вратаря.
Матч 36-го тура итальянской Серии C между «Моденой» и «Имолезе» завершился фантастическим голом в исполнении вратаря.
Уже в добавленное время голкипер «Модены» Риккардо Ганьо решил отправить команду на финальный штурм ворот соперника мощным ударом вперед. Ганьо приложился к мячу настолько сильно, что тот перелетел почти все поле.
Снаряд влетел в штрафную площадь и отскочил от земли в метре от вратаря соперника. Затем «допрыгал» до самой сетки ворот «Имолезе», приведя в восторг болельщиков и комментаторов.
Встреча завершилась победой «Модены» со счетом 2:1.