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13:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Италии вратарь забил гол ударом через все поле на 91-й минуте

Матч 36-го тура итальянской Серии C между «Моденой» и «Имолезе» завершился фантастическим голом в исполнении вратаря.

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Источник: РИА "Новости"

Уже в добавленное время голкипер «Модены» Риккардо Ганьо решил отправить команду на финальный штурм ворот соперника мощным ударом вперед. Ганьо приложился к мячу настолько сильно, что тот перелетел почти все поле.

Снаряд влетел в штрафную площадь и отскочил от земли в метре от вратаря соперника. Затем «допрыгал» до самой сетки ворот «Имолезе», приведя в восторг болельщиков и комментаторов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой «Модены» со счетом 2:1.

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