Экс-футболиста сборной Украины уволили с телевидения за слова о российских спортсменах

Леоненко вместе с другими известными украинскими экс-футболистами принял участие в благотворительной игре. В послематчевом интервью Виктор заявил, что не осуждает молчание российских спортсменов по поводу ситуации на Украине. Леоненко подчеркнул, что спортсмены — мирные и ни в чём невиновные люди, которые не хотят понести серьёзную ответственность за какие-то высказывания в СМИ, поэтому и не комментируют ситуацию в мире.