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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-футболиста сборной Украины уволили с телевидения за слова о российских спортсменах

Бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала, на котором он работал почти 10 лет, за слова о российских спортсменах.

Украина
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Леоненко вместе с другими известными украинскими экс-футболистами принял участие в благотворительной игре. В послематчевом интервью Виктор заявил, что не осуждает молчание российских спортсменов по поводу ситуации на Украине. Леоненко подчеркнул, что спортсмены — мирные и ни в чём невиновные люди, которые не хотят понести серьёзную ответственность за какие-то высказывания в СМИ, поэтому и не комментируют ситуацию в мире.

Данное высказывание не понравилось директору украинских телеканалов «Футбол 1/2/3» Александру Денисову, и он объявил о прекращении сотрудничества с Виктором Леоненко.

«Друзья, что касается последних высказываний Виктора Леоненко: все его высказывания в интервью — это только его позиция. Оправдывать чью-то молчаливую позицию — за гранью цинизма. После этого интервью наш телеканал закончил сотрудничество с Леоненко», — написал Денисов в своих соцсетях.

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