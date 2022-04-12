Уткин рассказал, сколько зарабатывает в месяц
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналист Василий Уткин рассказал о размере своего заработка.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналист Василий Уткин рассказал о размере своего заработка.
«В 2018 году я говорил, что зарабатываю больше миллиона в месяц? Меньше не стало. А рамки очерчивать я не буду, потому что считаю это нездоровым. Я не бедствую, абсолютно свободен в принятии решений, меня окружают единомышленники. Это очень хорошее чувство», — приводит его слова Sports.ru.
Уткин отметил, что не жалеет об уходе с «Матч ТВ» и не вернулся бы к работе на телеканале за зарплату. Журналист также рассказал о самой большой трате за последнее время. По его словам, он существенно потратился на ремонт дачи.