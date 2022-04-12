Уткин рассказал, сколько зарабатывает в месяц

«В 2018 году я говорил, что зарабатываю больше миллиона в месяц? Меньше не стало. А рамки очерчивать я не буду, потому что считаю это нездоровым. Я не бедствую, абсолютно свободен в принятии решений, меня окружают единомышленники. Это очень хорошее чувство», — приводит его слова Sports.ru.