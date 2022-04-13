Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22

В обновлении полностью удалены из игры российские клубы и сборная. Кроме того, исчезли стадион «Открытие Банк Арена» и всевозможная российская атрибутика.

С данного момента геймеры не смогут поиграть за любимые российские команды — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». При этом российские футболисты остались в FIFA 22. Если же у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически будет изменен на «ПСЖ».