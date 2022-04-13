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16:49 (мск), источник: Sport24

Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22

Производитель компьютерных игр EA (Electronic Arts) выпустил девятый патч для футбольного симулятора FIFA 22.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В обновлении полностью удалены из игры российские клубы и сборная. Кроме того, исчезли стадион «Открытие Банк Арена» и всевозможная российская атрибутика.

С данного момента геймеры не смогут поиграть за любимые российские команды — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». При этом российские футболисты остались в FIFA 22. Если же у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически будет изменен на «ПСЖ».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

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