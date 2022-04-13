Российские клубы и сборную удалили из FIFA 22
Производитель компьютерных игр EA (Electronic Arts) выпустил девятый патч для футбольного симулятора FIFA 22.
Россия
Производитель компьютерных игр EA (Electronic Arts) выпустил девятый патч для футбольного симулятора FIFA 22.
В обновлении полностью удалены из игры российские клубы и сборная. Кроме того, исчезли стадион «Открытие Банк Арена» и всевозможная российская атрибутика.
С данного момента геймеры не смогут поиграть за любимые российские команды — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». При этом российские футболисты остались в FIFA 22. Если же у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически будет изменен на «ПСЖ».
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине.