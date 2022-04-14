Александр Макась признан лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Гомеля» Александр Макась признан лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Гомеля» Александр Макась признан лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке с бобруйской «Белшиной» 30-летний форвард гомельчан был настоящим лидером — он оформил голевой дубль и помог своей команде добиться волевой виктории со счетом 3:2. Автором самого красивого гола минувшего тура стал полузащитник мозырской «Славии» Валерий Поторча, который эффектным ударом со штрафного поразил ворота минского «Динамо». В тройку лучших мячей также вошли эффектные удары Егора Богомольского («Минск») и Гегама Кадимяна («Неман», Гродно). Голкипер столичного «Динамо» Егор Хаткевич совершил лучший сэйв тура, отразив пенальти в игре со «Славией».
После трех туров национального первенства лидирует борисовкий БАТЭ, набравший 9 очков из 9 возможных. По 7 баллов имеют столичные «Динамо», «Энергетик-БГУ» и гродненский «Неман». Ни одного очка не набрали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа». Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов, забивший 4 мяча, на один гол меньше в активе гамбийского форварда солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо.
Центральным поединком следующего тура станет встреча между чемпионом страны «Шахтером» и БАТЭ, которая состоится 16 апреля в Солигорске.
Также в 4-м туре встретятся: