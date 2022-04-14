Александр Макась признан лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В гостевом поединке с бобруйской «Белшиной» 30-летний форвард гомельчан был настоящим лидером — он оформил голевой дубль и помог своей команде добиться волевой виктории со счетом 3:2. Автором самого красивого гола минувшего тура стал полузащитник мозырской «Славии» Валерий Поторча, который эффектным ударом со штрафного поразил ворота минского «Динамо». В тройку лучших мячей также вошли эффектные удары Егора Богомольского («Минск») и Гегама Кадимяна («Неман», Гродно). Голкипер столичного «Динамо» Егор Хаткевич совершил лучший сэйв тура, отразив пенальти в игре со «Славией».