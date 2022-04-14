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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
12:49 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Макась признан лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Гомеля» Александр Макась признан лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
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Источник: БЕЛТА

В гостевом поединке с бобруйской «Белшиной» 30-летний форвард гомельчан был настоящим лидером — он оформил голевой дубль и помог своей команде добиться волевой виктории со счетом 3:2. Автором самого красивого гола минувшего тура стал полузащитник мозырской «Славии» Валерий Поторча, который эффектным ударом со штрафного поразил ворота минского «Динамо». В тройку лучших мячей также вошли эффектные удары Егора Богомольского («Минск») и Гегама Кадимяна («Неман», Гродно). Голкипер столичного «Динамо» Егор Хаткевич совершил лучший сэйв тура, отразив пенальти в игре со «Славией».

После трех туров национального первенства лидирует борисовкий БАТЭ, набравший 9 очков из 9 возможных. По 7 баллов имеют столичные «Динамо», «Энергетик-БГУ» и гродненский «Неман». Ни одного очка не набрали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа». Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов, забивший 4 мяча, на один гол меньше в активе гамбийского форварда солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо.

Центральным поединком следующего тура станет встреча между чемпионом страны «Шахтером» и БАТЭ, которая состоится 16 апреля в Солигорске.

Также в 4-м туре встретятся:

  • 15 апреля — «Слуцк» — «Минск»;.
  • 16 апреля — «Ислочь» (Минский район) — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал» (Дзержинск), «Динамо» (Минск) — «Белшина»;.
  • 17 апреля — «Витебск» — «Славия», «Гомель» — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ».

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