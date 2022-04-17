Казахстанец принес своему клубу победу в матче европейского чемпионата

Клуб казахстанца, набрав 20 очков, занимает седьмое место из десяти. На счету Рудосельского 22 матча, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

27-летний Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата», за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за «Хапоэль» (Петах-Тиква), «Жетысу» и «Окжетпес». В Армении он также играл за «Севан» и «Лори».