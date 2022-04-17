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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец принес своему клубу победу в матче европейского чемпионата

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский, выступающий за «Нораванк», забил победный гол в матче 27-го тура чемпионата Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Нораванк» обыграл на выезде ЦСКА Ереван. Рудосельский оформил на 10-й минуте единственное взятие ворот.

Клуб казахстанца, набрав 20 очков, занимает седьмое место из десяти. На счету Рудосельского 22 матча, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

27-летний Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата», за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за «Хапоэль» (Петах-Тиква), «Жетысу» и «Окжетпес». В Армении он также играл за «Севан» и «Лори».

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