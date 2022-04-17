Футболисты «Славии» и «Гомеля» выиграли в матчах чемпионата Беларуси

Футболисты «Славии» разгромили на выезде «Витебск» — 3:0. Во второй половине встречи Глеб Жердев оформил голевой дубль, еще один мяч забил Овоно Эссого.

«Гомель» на своей арене оказался сильнее могилевского «Днепра» — 3:1. В последнем поединке 4-го тура брестское «Динамо» примет на своем поле столичный «Энергетик-БГУ».

Вчера свою четвертую викторию подряд одержали футболисты борисовского БАТЭ, обыгравшие в гостях действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» — 1:0. Победный мяч на 9-й минуте встречи забил Валерий Бочеров.

Результаты остальных встреч:

«Динамо» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:0,

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:0,

«Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно) — 1:1,

«Слуцк» — «Минск» — 2:4.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ — 12 очков, у «Гомеля» 9 баллов, по 8 очков имеют «Неман» и столичное «Динамо».