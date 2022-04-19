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11:42 (мск), источник: Sport24

«Мы резали барана прямо на поле». Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов о карьере в Казахстане

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в интервью корреспонденту Sport24 Богдану Горбунову рассказал о забавном случае во время карьеры в Казахстане.

ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Sport24

— Чем запомнился Казахстан?

— Колоритная страна. Особенно понравился юг страны, а Алма-Ата — вообще моя любовь. мы часто летали туда на выходных. Очень уютный, хлебосольный город с фантастической кухней. В Кокшетау мне тоже понравилось: столкнулся там с интересными обычаями. Перед сезоном мы резали барана прямо на футбольном поле, на котором играли, примерно в районе штрафной.

— Зачем?

— Чтобы у нас был хороший сезон. Тогда вроде Курбан-байрам был. Потом ели его в каком-то ресторане. Бешбармак очень вкусный был.

В России 37-летний футболист выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Долгопрудный», а в Казахстане защищал цвета «Окжетпеса».

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