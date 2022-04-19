«Мы резали барана прямо на поле». Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов о карьере в Казахстане

— Чем запомнился Казахстан?
— Колоритная страна. Особенно понравился юг страны, а Алма-Ата — вообще моя любовь. мы часто летали туда на выходных. Очень уютный, хлебосольный город с фантастической кухней. В Кокшетау мне тоже понравилось: столкнулся там с интересными обычаями. Перед сезоном мы резали барана прямо на футбольном поле, на котором играли, примерно в районе штрафной.
— Чтобы у нас был хороший сезон. Тогда вроде Курбан-байрам был. Потом ели его в каком-то ресторане. Бешбармак очень вкусный был.
В России 37-летний футболист выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь», «Долгопрудный», а в Казахстане защищал цвета «Окжетпеса».