«Мы резали барана прямо на поле». Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов о карьере в Казахстане

— Колоритная страна. Особенно понравился юг страны, а Алма-Ата — вообще моя любовь. мы часто летали туда на выходных. Очень уютный, хлебосольный город с фантастической кухней. В Кокшетау мне тоже понравилось: столкнулся там с интересными обычаями. Перед сезоном мы резали барана прямо на футбольном поле, на котором играли, примерно в районе штрафной.