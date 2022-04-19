Болельщик набросился с кулаками на главного тренера «Кайсара» Абильдаева

​Случилось это в перерыве матча против «Академии Онтустiк» в рамках первого тура Первой лиги. Один из болельщиков кызылординской команды в это время прорвался в подтрибунное помещение и набросился, в том числе нецензурной бранью на главного тренера хозяев Султана Абильдаева.

Болельщик говорил о слабой игре команды, о том, что наставник кызылординцев во время матчей пассивен и мало подсказывает игрокам с кромки поля. Их быстро сумели разнять и до мордобойства дело не дошло. Служба безопасности в этот момент была пассивна.