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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:03 (мск), источник: Sports.Ru

Болельщик набросился с кулаками на главного тренера «Кайсара» Абильдаева

Как стало известно​ Meta-ratings.kz, один из болельщиков попытался устроить драку с главным тренером «Кайсара» Султаном Абильдаевым.

КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

​Случилось это в перерыве матча против «Академии Онтустiк» в рамках первого тура Первой лиги. Один из болельщиков кызылординской команды в это время прорвался в подтрибунное помещение и набросился, в том числе нецензурной бранью на главного тренера хозяев Султана Абильдаева.

Болельщик говорил о слабой игре команды, о том, что наставник кызылординцев во время матчей пассивен и мало подсказывает игрокам с кромки поля. Их быстро сумели разнять и до мордобойства дело не дошло. Служба безопасности в этот момент была пассивна.

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