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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно состояние Пеле после госпитализации

Стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, которого накануне вновь был госпитализирован, сообщает Ge.globo.

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Источник: AP 2022

Сообщается, что в записи больницы указано, что Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года. Его клиническое состояние хорошее и стабильное, и выписка из больницы должна состояться в ближайшие несколько дней.

Напомним, в марте текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

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