Стало известно состояние Пеле после госпитализации
Стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, которого накануне вновь был госпитализирован, сообщает Ge.globo.
Стало известно состояние легендарного бразильского нападающего Пеле, которого накануне вновь был госпитализирован, сообщает Ge.globo.
Сообщается, что в записи больницы указано, что Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года. Его клиническое состояние хорошее и стабильное, и выписка из больницы должна состояться в ближайшие несколько дней.
Напомним, в марте текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.