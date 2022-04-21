Казахстанские клубы допущены к еврокубкам

1. Выдать Сертификат на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2022/2023 года, на основании спортивных результатов по итогам OLIMPBET-Чемпионата РК по футболу сезона 2021 года и соответствия всем требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» футбольным клубам: