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21:15 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстанские клубы допущены к еврокубкам

Состоялось заседание Комиссии Казахстанской федерации футбола по сертификации участников еврокубков.

Тобол Кс
Кызыл-Жар
Астана
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Источник: Reuters

В ходе заседания приняты следующие решения:

1. Выдать Сертификат на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2022/2023 года, на основании спортивных результатов по итогам OLIMPBET-Чемпионата РК по футболу сезона 2021 года и соответствия всем требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» футбольным клубам:

  • ФК «Тобол» Костанай;
  • ФК «Астана» Нур-Султан;
  • ФК «Кайрат» Алматы;
  • ФК «Кызыл — Жар» Петропавловск.

2. Выдать Сертификат на право участия в женской Лиге Чемпионов, в сезоне 2022/2023 года на основании спортивных результатов по итогам Чемпионата РК по футболу сезона 2021 года среди женских команд и соответствия всем требованиям «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» футбольным клубам:

  • ЖФК «БИИК — Шымкент» Шымкент;
  • ЖФК «Томирис — Туран» Туркестан.

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