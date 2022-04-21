Бузова встретилась с Губерниевым после скандала. Комментатор расцеловал певицу, подарил конфеты с коньяком и назвал ее королевой
Главный конфликт прошлого лета наконец разрешился.
Главный конфликт прошлого лета наконец разрешился.
В четверг на конференции, посвященной будущему российского спорта, произошла долгожданная встреча комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой. В последний раз их совместное появление в эфире ТВ завершилось громким скандалом. Тогда телеведущий довел до слез бывшую участницу проекта «Дом-2».
Во время Евро-2020 девушка была приглашена в студию «Все на матч», где вместе с гостями обсуждали перспективы сборной России на чемпионате. Апогеем конфликта стало следующее: Губерниев по телемосту спросил у Ольги, «перестала ли она пить коньяк по утрам», а Бузова в ответ на это назвала своего собеседника «дном» и «не мужчиной».
Понадобился почти год, чтобы стороны помирились. Губерниев опоздал в эфир и на встречу с Бузовой, однако его появление в кадре было эффектным. Журналист зашел в студию с огромным букетом красных роз. Комментатор назвал Ольгу прекраснейшей девушкой и поцеловал ее руку: «Королевы сидят, а подданые к ним подходят! Не таите зла!» — сказал Губерниев.
Помимо цветов Губерниев подарил Бузовой три книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». В очередной раз намекая на фразу героя Карлсона, адресованную фрекен Бок. Ведущий предложил подарить эти книги ему самому, если Ольга пожелает.
На этом подарки не закончились. Последним презентом для Бузовой стали конфеты с коньяком.
Губерниев: — Поскольку коньяк по утрам мы больше не пьем, мы с Олей на ЗОЖе. Не ругайтесь на меня!
Бузова: — Говорите за себя, Дмитрий.
«Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев». Тарасов — о Моргенштерне, помощи людям и желании найти команду.
Губерниев: — Хорошо! Тогда, может, по конфетке с коньяком? Сегодня еще утро по-прежнему, друзья!
Бузова: — Дмитрий, я не переставала пить коньяк. Я даже не начинала!
После чего Губерниев поцеловал певицу в щеку и стал поедать подаренные конфеты.
Губерниев: — Только потом, друзья, после предварительных ласк, мы перейдем к действию!
Бузова тоже подготовила подарок Губерниеву. Музыкальная исполнительца пригласила телеведущего на свое шоу «Вот она Я!» с местами в первом ряду.
Бузова: — Я жду предложения от самого лучшего мужчины в жизни — руки и сердца! Но если некоторые мужчины без дел, то предложение делаю я, Дмитрий!
Губерниев: — Вы хотя бы на меня не обижаетесь? Ну честно?
Бузова: — Я буду делать добро злу назло. Сказано так много слов. Не желаю зла никому.
Даже назло злу (слова новой песни Бузовой «Делать добро». — Прим. «СЭ»).
Губерниев: — Это рэп… А может, снова все начать? Я не хочу тебя терять. А может, ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить? О, как мне быть (слова песни Александра Серова «Я не хочу тебя терять», где не было строчки про коньяк. — Прим. «СЭ»)?
Бузова шутила над Губерниевым, говоря о его постоянном желании перебивать собеседника. Она надеется, что Дмитрий научится контролировать себя в общении с девушками и уважать женщин. И напомнила, что она «любит не только начинать, но и заканчивать», и назвала комментатора другом.
Губерниев принял приглашение и в ответ позвал Бузову на концерт его группы Guber Band. Комментатор во второй и в третий раз поцеловал руку девушке. Кажется, что теперь их телеконфликт исчерпан.
Бузова: — К хорошему быстро привыкаешь…
Губерниев: — Конечно, это легкая аэрогенная зона. Ольга Бузова — гордость планеты Земля!