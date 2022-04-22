Российская футболистка назвала особенность менталитета американцев
Российская футболистка «Вероны» Алина Мягкова назвала отличительную особенность менталитета американцев. Ее слова приводит Vprognoze.ru.
Российская футболистка «Вероны» Алина Мягкова назвала отличительную особенность менталитета американцев. Ее слова приводит Vprognoze.ru.
Спортсменка, учившаяся в США по спортивной стипендии, заявила, что опыт оказался для нее позитивным. Она добавила, что профессоры готовы помочь студентам с домашним заданием и всегда приветливы. «Еще удивило, что у них никто не списывает, это считается позорно. В России большинство студентов только это и делают. Это у них такой менталитет, что нужно пахать во всем», — обратила внимание на трудолюбие американцев Мягкова.
Футболистка перешла в итальянскую «Верону» в начале 2022 года. Она училась в США с 2019-го по 2020-й. На счету спортсменки победа в чемпионате России в составе «Локомотива».
21 апреля российский игрок системы клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинс» Георгий Меркулов назвал преимущества переезда в США. Он заявил, что игрокам внушают важность образования.