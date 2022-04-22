Российская футболистка назвала особенность менталитета американцев

Спортсменка, учившаяся в США по спортивной стипендии, заявила, что опыт оказался для нее позитивным. Она добавила, что профессоры готовы помочь студентам с домашним заданием и всегда приветливы. «Еще удивило, что у них никто не списывает, это считается позорно. В России большинство студентов только это и делают. Это у них такой менталитет, что нужно пахать во всем», — обратила внимание на трудолюбие американцев Мягкова.