Футболисты БАТЭ победили в пятом подряд матче чемпионата Беларуси

Играя на своем поле с «Гомелем», борисовчане владели инициативой на протяжении всей встречи. На 28-й минуте поединка они заработали пенальти, который реализовал Виллюм Виллюмссон. После перерыва игра также проходила с преимуществом БАТЭ, и на 88-й минуте Артем Шуманский забил второй мяч в ворота гостей. На 5-й компенсированной минуте Рэймонд Адеола отыграл один гол — 2:1 в пользу БАТЭ. Подопечные Александра Михайлова в пяти матчах набрали 15 очков из 15 возможных, забив 12 и пропустив лишь 1 мяч.