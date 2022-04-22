Футболисты БАТЭ победили в пятом подряд матче чемпионата Беларуси
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали пятую победу в пяти стартовых матчах 32-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя на своем поле с «Гомелем», борисовчане владели инициативой на протяжении всей встречи. На 28-й минуте поединка они заработали пенальти, который реализовал Виллюм Виллюмссон. После перерыва игра также проходила с преимуществом БАТЭ, и на 88-й минуте Артем Шуманский забил второй мяч в ворота гостей. На 5-й компенсированной минуте Рэймонд Адеола отыграл один гол — 2:1 в пользу БАТЭ. Подопечные Александра Михайлова в пяти матчах набрали 15 очков из 15 возможных, забив 12 и пропустив лишь 1 мяч.
Еще две сегодняшние встречи завершились вничью. В Гродно местный «Неман» и действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» забили по одному мячу — 1:1, а в Бобруйске «Белшина» и «Витебск» по два раза поразили ворота друг друга — 2:2.
Вчера в стартовом матче этого тура дебютант элитного дивизиона дзержинский «Арсенал» на искусственном поле столичного РЦОР-БГУ разошелся миром с футболистами «Слуцка» — 1:1.
Заключительные встречи 5-го тура пройдут в субботу, 23 апреля: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Динамо» (Брест), «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Минск).
Положение команд: БАТЭ — 15 очков, «Энергетик-БГУ» — 10, «Гомель», «Неман» — по 9, «Динамо» (Минск) — 8, «Минск» — 7, «Славия», «Слуцк», «Шахтер» — по 6, «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ», «Арсенал», «Витебск», «Белшина» — по 3, «Динамо» (Брест) — 2, «Днепр» — 1.
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 5 мячей. По 3 гола в активе Егора Богомольского («Минск»), Александра Макася («Гомель») и Дембо Дарбо («Шахтер»). −0-