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22 апреля, источник: Sport24

«Барселона» победила «Вольфсбург» в полуфинале женской ЛЧ, установив рекорд посещаемости в истории женского футбола

«Барселона» на своем поле обыграла «Вольфсбург» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов.

Барселона
Вольфсбург
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Источник: Reuters

Встреча завершилась в пользу каталонской команды со счетом 5:1.

На игре присутствовало 91 648 зрителей. Это рекордный показатель посещаемости в истории женского футбола.

Источник: Reuters

Ответный матч пройдет 30 апреля в Германии. В другом полуфинале встретятся «Лион» и «ПСЖ» (первая игра состоится 24 апреля).

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