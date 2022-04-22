«Барселона» победила «Вольфсбург» в полуфинале женской ЛЧ, установив рекорд посещаемости в истории женского футбола
«Барселона» на своем поле обыграла «Вольфсбург» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов.
Барселона
Вольфсбург
«Барселона» на своем поле обыграла «Вольфсбург» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов.
Встреча завершилась в пользу каталонской команды со счетом 5:1.
На игре присутствовало 91 648 зрителей. Это рекордный показатель посещаемости в истории женского футбола.
Ответный матч пройдет 30 апреля в Германии. В другом полуфинале встретятся «Лион» и «ПСЖ» (первая игра состоится 24 апреля).