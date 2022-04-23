Санкции для англичан и югославов. Кому приходилось спасать футбол до России
Корреспондент РИА Новости в блоге агентства изучает истории английских и югославских клубов, на время лишенных возможности играть в еврокубках.
Корреспондент РИА Новости в блоге агентства изучает истории английских и югославских клубов, на время лишенных возможности играть в еврокубках.
В конце февраля после начала спецоперации на Украине клубы РПЛ были исключены из еврокубков. Единственным по-настоящему пострадавшим от решения УЕФА стал московский «Спартак». «Красно-белые» готовились ко встрече со своим бывшим тренером Доменико Тедеско и его «Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги Европы, но в итоге немцы прошли в четвертьфинал без игры. «Зенит» успел самостоятельно проиграть испанскому «Бетису» в 1/16 финала и поэтому санкций избежал.
Если к старту следующего евросезона (то есть к концу июня, когда будут сыграны первые матчи квалификации Лиги чемпионов) ситуация в мире не изменится, то впервые с 1965 года клубы из России не примут участия в европейских турнирах. Самое время изучить опыт других стран, которых на время отлучали от еврокубков.
Для начала стоит вспомнить, что клубы из СССР стали участвовать в европейских турнирах далеко не сразу. Когда в 1955 году газета L'Equipe составляла список первых участников Кубка европейских чемпионов, в этом документе присутствовало и московское «Динамо», но советские спортивные чиновники решили отказаться от приглашения. Впервые на старт евросезона киевское «Динамо» вышло в Кубке обладателей Кубков — 1965/66, а со следующего года советские команды стали играть и в Кубке чемпионов — первопроходцем стало московское «Торпедо».
С тех пор наши клубы не пропустили ни одного евросезона. В 1999 году «Лужники» приняли финал Кубка УЕФА, а в 2008-м на этой же арене состоялся финал Лиги чемпионов. В мае 2022 года решающий матч главного евротурнира снова должен был состояться в России — на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге, но по решению УЕФА финал перенесли на «Стад де Франс».
Первой страной, попавшей под масштабные санкции от УЕФА, оказалась Англия. В середине 80-х ее клубы на пять лет были отстранены от участия в еврокубках.
Англичан наказали за беспорядки во время финала Кубка чемпионов — 1984/85. Фанаты «Ливерпуля» напали на болельщиков «Ювентуса» за час до начала матча, спровоцировали ужасную давку и обрушение трибуны — в результате погибли 39 человек. «Мерсисайдцев» наказали суровее всех — изначально их дисквалифицировали на 10 лет, но потом скостили срок до 6 сезонов. «Ливерпуль» вернулся в Европу в 1991 году и сразу дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА — 1991/92, где уступил итальянскому «Дженоа».
Важный момент — санкции от УЕФА коснулись только клубного футбола. Сборная Англии от них никак не пострадала. «Три льва» выступали на ЧМ-1986, Евро-1988, ЧМ-1990 и Евро-1992. В 1996 году англичане и вовсе стали хозяевами чемпионата Европы. Право принимать турнир они получили в 1992 году, почти сразу после завершения дисквалификации клубов.
Главным итогом еврокубкового бана для английских клубов стал уход главных звезд местного футбола. Из 22 футболистов сборной Англии, выступавшей на ЧМ-1986, в конце 80-х десять человек оказались в чемпионатах других стран: Гари Линекер в 1986 году перешел из «Эвертона» в «Барселону», Крис Уоддл в 1989 году перебрался из «Тоттенхэма» в «Марсель», Гленн Ходдл в 1987 году переехал из «Тоттенхэма» в «Монако», Гари Бэйли в 1988 году уехал из «Манчестер Юнайтед» аж в южноафриканский «Кайзер Чифс», Рэй Уилкинс и Марк Хейтли еще с 1984 года выступали за «Милан», а еще четверо — Гэри Стивенс, Терри Бутчер, Крис Вудс и Тревор Стивен перешли в «Рейнджерс». На континент перебрался и главный тренер той сборной Бобби Робсон — в 1990 году он принял нидерландский ПСВ.
Позднее Гари Линекер рассказывал СМИ, что до дисквалификации английских клубов даже не думал о возможном переходе в «Барселону»: «Эвертон» был лучшей командой, за которую я играл. Если бы не запрет на выступление в еврокубках, то мы наверняка бы выиграли Кубок чемпионов, так мы были хороши. Но (тренер «Эвертона») Говард Кендалл однажды позвонил мне и сказал: «Мы приняли предложение “Барселоны”. У меня просто не осталось выбора».
Покинули Англию и валлийцы Иан Раш (в 1987 году перешел из «Ливерпуля» в «Ювентус») и Марк Хьюз (в 1986 году перешел из «МЮ» в «Барселону»).
Главным выгодоприобретателем от бана внезапно стал шотландский «Рейнджерс». В начале 80-х в составе этого клуба не было ни одного англичанина, но в 1986 году в Глазго переехали сразу шесть человек с юга Британии, в том числе уже упоминавшаяся четверка из сборной, а конце 80-х за «Рейнджерс» выступали девять англичан. С помощью Терри Бутчера и компании «рейнджеры» в 1987 году впервые за девять лет выиграли чемпионат Шотландии, а потом взяли золото еще три раза за четыре года.
На количестве легионеров-небританцев дисквалификация почти не сказалась. Да, летом 1986 года в английский чемпионат перебралось всего двое иностранцев — датчанин Йон Сивебак перешел из «Вайле» в «МЮ», а его соотечественник и бывший одноклубник Курт Бакхолт оказался в «Астон Вилле». Однако для тех времен это было вполне нормальным количеством трансферов из-за рубежа.
С середины 80-х за «Ливерпуль» играло всего два иностранца не из стран Британского содружества или Ирландии: датчанин Йон Мьельбю и представлявший Зимбабве Брюс Гроббелар. Оба продолжили играть за мерсисайдцев и после бана, а в 1989 году к ним присоединились швед Гленн Хюсен и израильтянин Ронни Розенталь.
«Эвертон» (в конце 80-х был одной из ведущих команд Англии, дважды стал чемпионом) до 1989 года вообще обходился без игроков из-за пределов Великобритании и Ирландии, но в сезоне-1989/90 (за год до окончания дисквалификации) приобрел нидерландца Реймонда Аттевельда и шведа Стефана Рена. В «Арсенале» тоже долгое время не было иностранцев (если не считать нескольких ирландцев), но в 1989 году к «канонирам» присоединился исландец Сигурдур Йонссон.
«МЮ» в год дисквалификации покинул нидерландец Арнольд Мюрен, при этом в команде остался датчанин Йеспер Ольсен, а в 1986-м к нему добавился соотечественник Сивебак.
За пять лет простоя очки англичан в таблице коэффициентов обнулились. В сезоне-1990/91 стартовали всего два клуба от этой страны — обладатель золотых медалей «Ливерпуль» не попал в Кубок чемпионов из-за продолжавшейся личной дисквалификации.
Зато «МЮ» сразу же выиграл Кубок кубков, а вот «Астон Вилла» вылетела, проиграв «Интеру» уже во втором раунде Кубка УЕФА. Рейтинговые очки делились всего на двух участников, поэтому Англия получила сразу 12,5 балла в таблицу коэффициентов и всего за сезон поднялась с последнего 33-го на 13-е место в рейтинге УЕФА.
До дисквалификации англичане лидировали в таблице коэффициентов УЕФА. Снова выйти на первую строчку в рейтинге они смогли только через 17 лет после возвращения — по итогам сезона-2007/08.
Даже в случае с такой мощной футбольной державой, как Англия, и с таким самодостаточным чемпионатом (особенно в эпоху жестких ограничений на количество легионеров), исключение из еврокубков сказалось на среднем уровне клубов. В 90-е «МЮ» уступал в двухматчевых дуэлях «Торпедо» и «Ротору», а «Блэкберн» ничего не мог противопоставить «Спартаку». Правда в это же время тот же «МЮ» и «Арсенал» дважды выигрывали Кубок кубков.
Не прошло и двух лет после завершения дисквалификации английских клубов, как УЕФА снова пришлось подвергать санкциям целую страну. Весной 1992-го все было еще серьезнее — решение о бане югославских клубов и сборной принимали даже не футбольные чиновники, а Совет безопасности ООН. С помощью резолюции 757 Организация Объединенных Наций пыталась остановить Боснийскую войну. Среди многочисленных санкций против Югославии оказались и спортивные. Сборная этой страны была отстранена от участия в чемпионате Европы — 1992 (хотя осенью 1991-го честно заработала путевку на турнир), а клубы были исключены из еврокубков.
К началу 90-х в югославском футболе выросло мощнейшее поколение. На чемпионате мира — 1990 в команде Ивицы Осима играли Сречко Катанец и Роберт Ярни, Роберт Просинечки и Деян Савичевич, Драган Стойкович и Сафет Сушич, Дарко Панчев и Давор Шукер. Югославы без проблем вышли из группы, в ⅛ финала выбили испанцев, а в четвертьфинале лишь в серии пенальти уступили аргентинцам.
В отборе к Евро-1992 команда с Балкан одержала семь побед при одном поражении (в Белграде уступили 1:2 датчанам) и явно стала бы одним из фаворитов турнира, но распад страны и санкции ООН положили конец ее существованию.
В 90-е на руинах несостоявшейся дрим-тим появились сразу три достаточно сильные европейские сборные — бронзовые призеры ЧМ-1998 хорваты, югославы (сербы и черногорцы), а также словенцы.
В 1991 году золотое поколение «Црвены Звезды» сенсационно выиграло Кубок европейских чемпионов. В полуфинале белградцы выбили в двух матчах «Баварию»: победили в Мюнхене — 2:1 благодаря голам Панчева и Савичевича, а потом вырвали ничью — 2:2 на родной «Маракане». До 90-й минуты немцы лидировали — 2:1 и претендовали на дополнительное время, но в самой концовке Клаус Аугенталер срезал мяч в свои ворота.
В финальной игре, которая проходила в Бари, «звездаши» в серии пенальти победили упакованный звездами «Марсель».
Удивительно, но «Црвене Звезде» удалось сохранить победный состав. Перед следующим сезоном команду покинули только вратарь Стеван Стоянович (перешел в бельгийский «Антверпен»), защитник Слободан Марович (оказался в шведском «Норрчепинге»), полузащитник Роберт Просинечки (перебрался в мадридский «Реал») и нападающий Драгиша Бинич (продолжил карьеру в пражской «Славии»). Все остальные лидеры — от Миодрага Белодедичи (единственного легионера — румына с сербскими корнями) до Дарко Панчева остались в команде.
А вот летом 1992-го на фоне санкций и полыхавшей войны действительно начался массовый исход. За пару месяцев «Црвену Звезду» покинули все звезды — Панчев, Савичевич, Синиша Михайлович и Владимир Югович переехали в Италию, Белодедичи, Влада Стошич и Илия Найдоски — в Испанию, а Элвир Болич — в турецкий «Галатасарай».
«Вы помните, как началась война между сербами и хорватами, — рассказывал в интервью испанским СМИ Белодедичи. — В то время почти у всех лидеров “Црвены Звезды” были предложения из Европы: Бельгии, Италии, Испании. Меня позвали в “Валенсию”, и после разговора с руководителями “Црвены Звезды” я решил ехать».
После таких потерь «звездаши» перестали доминировать даже на внутреннем уровне. В 1995-м они все-таки выиграли чемпионат Югославии, но их главный соперник «Партизан» до конца 90-х становился чемпионом пять раз.
Главной командой югославского футбола в середине 90-х стал «Партизан». К 1992 году «гробари» пять лет не выигрывали золото местного чемпионата и довольно скромно выступали в Европе. В 1980-х «Партизан» ни разу не выходил в евровесну, а лучшего результата перед распадом Югославии добился в 1990-м, когда уступил бухарестскому «Динамо» в четвертьфинале Кубка кубков.
По составу «гробари» заметно уступали «Црвене Звезде». В составе сборной Югославии на ЧМ-1990 было всего трое представителей «Партизана» — защитники Вуядин Станойкович и Предраг Спасич, а также запасной вратарь Фахрудин Омерович. У «звездашей» в той сборной было пять игроков.
Скромность состава спасла «Партизан» от тотального разрушения в период санкций. Спасич ушел в мадридский «Реал» еще летом 1990-го, сразу после ЧМ. Единственной серьезной потерей лета 1992-го стал трансфер Омеровича в турецкий «Коджаелиспор». Зато в команде остались опытный Станойкович, молодые лидеры — Предраг Миятович, Славиша Йоканович и Златко Захович, а из академии в основу пришли Саво Милошевич и Альберт Надь.
После введения санкций главные звезды «гробарей» задержались в команде всего на год. Однако и одного сезона «Партизану» хватило для того, чтобы перехватить у «Црвены Звезды» лидерство во внутреннем чемпионате. В сезоне-1992/93 «гробари» опередили «звездашей» на 14 очков, а трио форвардов Миятович — Милошевич — Любомир Воркапич забило 46 голов в чемпионате.
Летом 1993-го Миятович, Воркапич, Йоканович, Захович и Станойкович ушли из белградского клуба, а вот молодые Милошевич и Надь задержались еще на пару сезонов и помогли «Партизану» продолжить доминирование на внутренней арене.
Именно с периода санкций за югославским футболом закрепился статус стопроцентного «донора». С начала 90-х все более-менее сильные игроки с Балкан стали стремиться как можно быстрее перебраться в другие чемпионаты. При этом речь шла не только о супертрансферах вроде перехода Миятовича в «Валенсию», но и об отъездах в довольно скромные клубы — Воркапич, например, в 1993 году перебрался в «Эркулес» из второго испанского дивизиона. Из чемпионата, попавшего под бан от УЕФА, бежали куда глаза глядят.
В 1995 году клубы из Югославии вернулись в еврокубки. При этом в отличие от России, унаследовавшей рейтинг СССР, сербским и черногорским командам пришлось начинать с нуля. В 1995 году чемпион Югославии «Црвена Звезда» вышла на старт в первом отборочного раунде Кубка УЕФА и сразу вылетела от швейцарского «Ксамакса». «Обилич» в Кубке кубков провалился еще мощнее — уступил в квалификации батумскому «Динамо».
В Лигу чемпионов югославов пустили лишь в сезоне-1997/98, но возвращение получилось кошмарным — «Партизан» получил в соперники «Кроацию», победил дома при переполненных трибунах 1:0, но в Загребе на «Максимире» был разгромлен — 5:0 к огромной радости 40-тысячной армии хорватских болельщиков.
В начале 90-х югославские клубы шли на восьмом месте в рейтинге УЕФА. «Црвена Звезда» не только выиграла Кубок чемпионов в 1991 году, но и в следующем сезоне до последнего тура группового этапа боролась за выход в финал (тогда в решающий матч попадали два клуба, которые заняли первые места в двух группах).
После бана в начале 90-х югославские (позже сербские) клубы могут только мечтать о былых успехах. За 25 лет выступлений в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» и «Партизан» лишь четыре раза пробивались в групповой раунд и всегда занимали там последнее, четвертое место.
Наивысшее достижение в новейшей истории для обоих грандов из Белграда — выход в ⅛ финала Кубка УЕФА или Лиги Европы. «Гробари» добрались до этой стадии в 2005 году и проиграли там ЦСКА, а «звездаши» сыграли в ⅛ финала в нынешнем сезоне и уступили «Рейнджерс».
В 1995 году «Црвена Звезда» вернулась в еврокубки, но, разумеется, там ее ничего хорошего не ждало. В 1980-х «звездаши» трижды добирались до четвертьфинала Кубка чемпионов, в 1991 году выиграли главный евротурнир, а в 1992-м до последнего тура группового этапа сохраняли шансы на выход в финал.
В конце 90-х эта некогда мощная и стабильная команда стала вылетать на ранних стадиях. В 1995 году, в первом сезоне после возвращения, «Црвена Звезда» завершила выступление еще в квалификации после поражения от швейцарского «Ксамакса». Наивысшее достижение в новейшей истории белградцев — выход в ⅛ финала Лиги Европы в нынешнем сезоне. На этой стадии «Црвена Звезда» проиграла шотландскому «Рейнджерс».
Сергей Яременко