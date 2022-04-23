Санкции для англичан и югославов. Кому приходилось спасать футбол до России

В конце февраля после начала спецоперации на Украине клубы РПЛ были исключены из еврокубков. Единственным по-настоящему пострадавшим от решения УЕФА стал московский «Спартак». «Красно-белые» готовились ко встрече со своим бывшим тренером Доменико Тедеско и его «Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги Европы, но в итоге немцы прошли в четвертьфинал без игры. «Зенит» успел самостоятельно проиграть испанскому «Бетису» в 1/16 финала и поэтому санкций избежал.

Если к старту следующего евросезона (то есть к концу июня, когда будут сыграны первые матчи квалификации Лиги чемпионов) ситуация в мире не изменится, то впервые с 1965 года клубы из России не примут участия в европейских турнирах. Самое время изучить опыт других стран, которых на время отлучали от еврокубков.

В еврокубках с 1965 года

Для начала стоит вспомнить, что клубы из СССР стали участвовать в европейских турнирах далеко не сразу. Когда в 1955 году газета L'Equipe составляла список первых участников Кубка европейских чемпионов, в этом документе присутствовало и московское «Динамо», но советские спортивные чиновники решили отказаться от приглашения. Впервые на старт евросезона киевское «Динамо» вышло в Кубке обладателей Кубков — 1965/66, а со следующего года советские команды стали играть и в Кубке чемпионов — первопроходцем стало московское «Торпедо».

С тех пор наши клубы не пропустили ни одного евросезона. В 1999 году «Лужники» приняли финал Кубка УЕФА, а в 2008-м на этой же арене состоялся финал Лиги чемпионов. В мае 2022 года решающий матч главного евротурнира снова должен был состояться в России — на стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге, но по решению УЕФА финал перенесли на «Стад де Франс».

Бан для англичан

Драка между фанатами «Ливерпуля» и «Ювентуса» привела к обрушению трибуны стадиона «Эйзель» | Источник: AFP 2022

Первой страной, попавшей под масштабные санкции от УЕФА, оказалась Англия. В середине 80-х ее клубы на пять лет были отстранены от участия в еврокубках.

Англичан наказали за беспорядки во время финала Кубка чемпионов — 1984/85. Фанаты «Ливерпуля» напали на болельщиков «Ювентуса» за час до начала матча, спровоцировали ужасную давку и обрушение трибуны — в результате погибли 39 человек. «Мерсисайдцев» наказали суровее всех — изначально их дисквалифицировали на 10 лет, но потом скостили срок до 6 сезонов. «Ливерпуль» вернулся в Европу в 1991 году и сразу дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА — 1991/92, где уступил итальянскому «Дженоа».

Важный момент — санкции от УЕФА коснулись только клубного футбола. Сборная Англии от них никак не пострадала. «Три льва» выступали на ЧМ-1986, Евро-1988, ЧМ-1990 и Евро-1992. В 1996 году англичане и вовсе стали хозяевами чемпионата Европы. Право принимать турнир они получили в 1992 году, почти сразу после завершения дисквалификации клубов.

Уход лидеров

Главным итогом еврокубкового бана для английских клубов стал уход главных звезд местного футбола. Из 22 футболистов сборной Англии, выступавшей на ЧМ-1986, в конце 80-х десять человек оказались в чемпионатах других стран: Гари Линекер в 1986 году перешел из «Эвертона» в «Барселону», Крис Уоддл в 1989 году перебрался из «Тоттенхэма» в «Марсель», Гленн Ходдл в 1987 году переехал из «Тоттенхэма» в «Монако», Гари Бэйли в 1988 году уехал из «Манчестер Юнайтед» аж в южноафриканский «Кайзер Чифс», Рэй Уилкинс и Марк Хейтли еще с 1984 года выступали за «Милан», а еще четверо — Гэри Стивенс, Терри Бутчер, Крис Вудс и Тревор Стивен перешли в «Рейнджерс». На континент перебрался и главный тренер той сборной Бобби Робсон — в 1990 году он принял нидерландский ПСВ.

Позднее Гари Линекер рассказывал СМИ, что до дисквалификации английских клубов даже не думал о возможном переходе в «Барселону»: «Эвертон» был лучшей командой, за которую я играл. Если бы не запрет на выступление в еврокубках, то мы наверняка бы выиграли Кубок чемпионов, так мы были хороши. Но (тренер «Эвертона») Говард Кендалл однажды позвонил мне и сказал: «Мы приняли предложение “Барселоны”. У меня просто не осталось выбора».

Покинули Англию и валлийцы Иан Раш (в 1987 году перешел из «Ливерпуля» в «Ювентус») и Марк Хьюз (в 1986 году перешел из «МЮ» в «Барселону»).

Главным выгодоприобретателем от бана внезапно стал шотландский «Рейнджерс». В начале 80-х в составе этого клуба не было ни одного англичанина, но в 1986 году в Глазго переехали сразу шесть человек с юга Британии, в том числе уже упоминавшаяся четверка из сборной, а конце 80-х за «Рейнджерс» выступали девять англичан. С помощью Терри Бутчера и компании «рейнджеры» в 1987 году впервые за девять лет выиграли чемпионат Шотландии, а потом взяли золото еще три раза за четыре года.

Легионеров дисквалификация не отпугнула

Зимбабвийский вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелар | Источник: AP 2022

На количестве легионеров-небританцев дисквалификация почти не сказалась. Да, летом 1986 года в английский чемпионат перебралось всего двое иностранцев — датчанин Йон Сивебак перешел из «Вайле» в «МЮ», а его соотечественник и бывший одноклубник Курт Бакхолт оказался в «Астон Вилле». Однако для тех времен это было вполне нормальным количеством трансферов из-за рубежа.

С середины 80-х за «Ливерпуль» играло всего два иностранца не из стран Британского содружества или Ирландии: датчанин Йон Мьельбю и представлявший Зимбабве Брюс Гроббелар. Оба продолжили играть за мерсисайдцев и после бана, а в 1989 году к ним присоединились швед Гленн Хюсен и израильтянин Ронни Розенталь.

«Эвертон» (в конце 80-х был одной из ведущих команд Англии, дважды стал чемпионом) до 1989 года вообще обходился без игроков из-за пределов Великобритании и Ирландии, но в сезоне-1989/90 (за год до окончания дисквалификации) приобрел нидерландца Реймонда Аттевельда и шведа Стефана Рена. В «Арсенале» тоже долгое время не было иностранцев (если не считать нескольких ирландцев), но в 1989 году к «канонирам» присоединился исландец Сигурдур Йонссон.

«МЮ» в год дисквалификации покинул нидерландец Арнольд Мюрен, при этом в команде остался датчанин Йеспер Ольсен, а в 1986-м к нему добавился соотечественник Сивебак.

Пять сезонов по пути наверх

За пять лет простоя очки англичан в таблице коэффициентов обнулились. В сезоне-1990/91 стартовали всего два клуба от этой страны — обладатель золотых медалей «Ливерпуль» не попал в Кубок чемпионов из-за продолжавшейся личной дисквалификации.

Зато «МЮ» сразу же выиграл Кубок кубков, а вот «Астон Вилла» вылетела, проиграв «Интеру» уже во втором раунде Кубка УЕФА. Рейтинговые очки делились всего на двух участников, поэтому Англия получила сразу 12,5 балла в таблицу коэффициентов и всего за сезон поднялась с последнего 33-го на 13-е место в рейтинге УЕФА.

До дисквалификации англичане лидировали в таблице коэффициентов УЕФА. Снова выйти на первую строчку в рейтинге они смогли только через 17 лет после возвращения — по итогам сезона-2007/08.

Даже в случае с такой мощной футбольной державой, как Англия, и с таким самодостаточным чемпионатом (особенно в эпоху жестких ограничений на количество легионеров), исключение из еврокубков сказалось на среднем уровне клубов. В 90-е «МЮ» уступал в двухматчевых дуэлях «Торпедо» и «Ротору», а «Блэкберн» ничего не мог противопоставить «Спартаку». Правда в это же время тот же «МЮ» и «Арсенал» дважды выигрывали Кубок кубков.

Югославия: санкции от Совбеза ООН

Не прошло и двух лет после завершения дисквалификации английских клубов, как УЕФА снова пришлось подвергать санкциям целую страну. Весной 1992-го все было еще серьезнее — решение о бане югославских клубов и сборной принимали даже не футбольные чиновники, а Совет безопасности ООН. С помощью резолюции 757 Организация Объединенных Наций пыталась остановить Боснийскую войну. Среди многочисленных санкций против Югославии оказались и спортивные. Сборная этой страны была отстранена от участия в чемпионате Европы — 1992 (хотя осенью 1991-го честно заработала путевку на турнир), а клубы были исключены из еврокубков.

Крушение дрим-тим

Сборная Югославии перед отборочным матчем к Евро–1992. Стоят слева-направо: Вуядин Станокойвич, Деян Савичевич, Роберт Просинечки, Зоран Вулич, Предраг Спашич, Томислав Ивкович. Сидят: Звонимир Бобан, Синиша Михайлович, Роберт Ярни, Дарко Панчев и Илия Найдоски | Источник: AFP 2022

К началу 90-х в югославском футболе выросло мощнейшее поколение. На чемпионате мира — 1990 в команде Ивицы Осима играли Сречко Катанец и Роберт Ярни, Роберт Просинечки и Деян Савичевич, Драган Стойкович и Сафет Сушич, Дарко Панчев и Давор Шукер. Югославы без проблем вышли из группы, в ⅛ финала выбили испанцев, а в четвертьфинале лишь в серии пенальти уступили аргентинцам.

В отборе к Евро-1992 команда с Балкан одержала семь побед при одном поражении (в Белграде уступили 1:2 датчанам) и явно стала бы одним из фаворитов турнира, но распад страны и санкции ООН положили конец ее существованию.

В 90-е на руинах несостоявшейся дрим-тим появились сразу три достаточно сильные европейские сборные — бронзовые призеры ЧМ-1998 хорваты, югославы (сербы и черногорцы), а также словенцы.

Падение «красной звезды»

В 1991 году золотое поколение «Црвены Звезды» сенсационно выиграло Кубок европейских чемпионов. В полуфинале белградцы выбили в двух матчах «Баварию»: победили в Мюнхене — 2:1 благодаря голам Панчева и Савичевича, а потом вырвали ничью — 2:2 на родной «Маракане». До 90-й минуты немцы лидировали — 2:1 и претендовали на дополнительное время, но в самой концовке Клаус Аугенталер срезал мяч в свои ворота.

В финальной игре, которая проходила в Бари, «звездаши» в серии пенальти победили упакованный звездами «Марсель».

Удивительно, но «Црвене Звезде» удалось сохранить победный состав. Перед следующим сезоном команду покинули только вратарь Стеван Стоянович (перешел в бельгийский «Антверпен»), защитник Слободан Марович (оказался в шведском «Норрчепинге»), полузащитник Роберт Просинечки (перебрался в мадридский «Реал») и нападающий Драгиша Бинич (продолжил карьеру в пражской «Славии»). Все остальные лидеры — от Миодрага Белодедичи (единственного легионера — румына с сербскими корнями) до Дарко Панчева остались в команде.

А вот летом 1992-го на фоне санкций и полыхавшей войны действительно начался массовый исход. За пару месяцев «Црвену Звезду» покинули все звезды — Панчев, Савичевич, Синиша Михайлович и Владимир Югович переехали в Италию, Белодедичи, Влада Стошич и Илия Найдоски — в Испанию, а Элвир Болич — в турецкий «Галатасарай».

«Вы помните, как началась война между сербами и хорватами, — рассказывал в интервью испанским СМИ Белодедичи. — В то время почти у всех лидеров “Црвены Звезды” были предложения из Европы: Бельгии, Италии, Испании. Меня позвали в “Валенсию”, и после разговора с руководителями “Црвены Звезды” я решил ехать».

После таких потерь «звездаши» перестали доминировать даже на внутреннем уровне. В 1995-м они все-таки выиграли чемпионат Югославии, но их главный соперник «Партизан» до конца 90-х становился чемпионом пять раз.

Партизанское поколение

Главной командой югославского футбола в середине 90-х стал «Партизан». К 1992 году «гробари» пять лет не выигрывали золото местного чемпионата и довольно скромно выступали в Европе. В 1980-х «Партизан» ни разу не выходил в евровесну, а лучшего результата перед распадом Югославии добился в 1990-м, когда уступил бухарестскому «Динамо» в четвертьфинале Кубка кубков.

По составу «гробари» заметно уступали «Црвене Звезде». В составе сборной Югославии на ЧМ-1990 было всего трое представителей «Партизана» — защитники Вуядин Станойкович и Предраг Спасич, а также запасной вратарь Фахрудин Омерович. У «звездашей» в той сборной было пять игроков.

Скромность состава спасла «Партизан» от тотального разрушения в период санкций. Спасич ушел в мадридский «Реал» еще летом 1990-го, сразу после ЧМ. Единственной серьезной потерей лета 1992-го стал трансфер Омеровича в турецкий «Коджаелиспор». Зато в команде остались опытный Станойкович, молодые лидеры — Предраг Миятович, Славиша Йоканович и Златко Захович, а из академии в основу пришли Саво Милошевич и Альберт Надь.

После введения санкций главные звезды «гробарей» задержались в команде всего на год. Однако и одного сезона «Партизану» хватило для того, чтобы перехватить у «Црвены Звезды» лидерство во внутреннем чемпионате. В сезоне-1992/93 «гробари» опередили «звездашей» на 14 очков, а трио форвардов Миятович — Милошевич — Любомир Воркапич забило 46 голов в чемпионате.

Летом 1993-го Миятович, Воркапич, Йоканович, Захович и Станойкович ушли из белградского клуба, а вот молодые Милошевич и Надь задержались еще на пару сезонов и помогли «Партизану» продолжить доминирование на внутренней арене.

Именно с периода санкций за югославским футболом закрепился статус стопроцентного «донора». С начала 90-х все более-менее сильные игроки с Балкан стали стремиться как можно быстрее перебраться в другие чемпионаты. При этом речь шла не только о супертрансферах вроде перехода Миятовича в «Валенсию», но и об отъездах в довольно скромные клубы — Воркапич, например, в 1993 году перебрался в «Эркулес» из второго испанского дивизиона. Из чемпионата, попавшего под бан от УЕФА, бежали куда глаза глядят.

Конец санкций

В 1995 году клубы из Югославии вернулись в еврокубки. При этом в отличие от России, унаследовавшей рейтинг СССР, сербским и черногорским командам пришлось начинать с нуля. В 1995 году чемпион Югославии «Црвена Звезда» вышла на старт в первом отборочного раунде Кубка УЕФА и сразу вылетела от швейцарского «Ксамакса». «Обилич» в Кубке кубков провалился еще мощнее — уступил в квалификации батумскому «Динамо».

В Лигу чемпионов югославов пустили лишь в сезоне-1997/98, но возвращение получилось кошмарным — «Партизан» получил в соперники «Кроацию», победил дома при переполненных трибунах 1:0, но в Загребе на «Максимире» был разгромлен — 5:0 к огромной радости 40-тысячной армии хорватских болельщиков.

В начале 90-х югославские клубы шли на восьмом месте в рейтинге УЕФА. «Црвена Звезда» не только выиграла Кубок чемпионов в 1991 году, но и в следующем сезоне до последнего тура группового этапа боролась за выход в финал (тогда в решающий матч попадали два клуба, которые заняли первые места в двух группах).

После бана в начале 90-х югославские (позже сербские) клубы могут только мечтать о былых успехах. За 25 лет выступлений в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» и «Партизан» лишь четыре раза пробивались в групповой раунд и всегда занимали там последнее, четвертое место.

Матч между московским ЦСКА и белградским «Партизаном» в Кубке УЕФА в 2005 году | Источник: AFP 2022

Наивысшее достижение в новейшей истории для обоих грандов из Белграда — выход в ⅛ финала Кубка УЕФА или Лиги Европы. «Гробари» добрались до этой стадии в 2005 году и проиграли там ЦСКА, а «звездаши» сыграли в ⅛ финала в нынешнем сезоне и уступили «Рейнджерс».

В 1995 году «Црвена Звезда» вернулась в еврокубки, но, разумеется, там ее ничего хорошего не ждало. В 1980-х «звездаши» трижды добирались до четвертьфинала Кубка чемпионов, в 1991 году выиграли главный евротурнир, а в 1992-м до последнего тура группового этапа сохраняли шансы на выход в финал.

В конце 90-х эта некогда мощная и стабильная команда стала вылетать на ранних стадиях. В 1995 году, в первом сезоне после возвращения, «Црвена Звезда» завершила выступление еще в квалификации после поражения от швейцарского «Ксамакса». Наивысшее достижение в новейшей истории белградцев — выход в ⅛ финала Лиги Европы в нынешнем сезоне. На этой стадии «Црвена Звезда» проиграла шотландскому «Рейнджерс».