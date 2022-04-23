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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

18-летнего футболиста с Ямайки убили в его день рождения

Нападающего юношеской сборной Ямайки (U-19) Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне, сообщает Jamaica Obsrever.

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Источник: Reuters

По 18-летнему спортсмену открыли стрельбу из проезжавшего мимо автомобиля. Лэинг получил смертельное ранение. Отметим, что трагедия произошла в день, когда футболист праздновал свой день рождения.

Лэинг успел дебютировать за клуб высшего дивизиона чемпионата Ямайки «Кавалер».

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