«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Мозыре началась с атак гостей, и на 6-й минуте Алексей Залеский вывел их вперед. Через 7 минут Глеб Жердев восстановил паритет, а на 26-й минуте встречи Евгений Подберезкин забил второй мяч в ворота хозяев поля. На исходе часа игрового времени мозыряне получили право на пенальти и Юрий Ловец установил окончательный результат — 2:2.
В первой сегодняшней встрече столичный «Энергетик-БГУ» уступил на своей арене «Ислочи» со счетом 1:2. Для минчан это первое поражение в нынешнем первенстве, а для гостей первый выигрыш.
Позже «Минск» сыграет у себя дома с брестским «Динамо», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать со столичным «Динамо».
Результаты остальных матчей 5-го тура:
Положение команд:
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 5 мячей.