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20:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
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Игра в Мозыре началась с атак гостей, и на 6-й минуте Алексей Залеский вывел их вперед. Через 7 минут Глеб Жердев восстановил паритет, а на 26-й минуте встречи Евгений Подберезкин забил второй мяч в ворота хозяев поля. На исходе часа игрового времени мозыряне получили право на пенальти и Юрий Ловец установил окончательный результат — 2:2.

В первой сегодняшней встрече столичный «Энергетик-БГУ» уступил на своей арене «Ислочи» со счетом 1:2. Для минчан это первое поражение в нынешнем первенстве, а для гостей первый выигрыш.

Позже «Минск» сыграет у себя дома с брестским «Динамо», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать со столичным «Динамо».

Результаты остальных матчей 5-го тура:

  • БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 2:1,
  • «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1,
  • «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» — 2:2,
  • «Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк» — 1:1.

Положение команд:

  • БАТЭ — 15 очков,
  • «Энергетик-БГУ» — 10,
  • «Гомель», «Неман» — по 9,
  • «Динамо» (Минск) — 8,
  • «Минск», «Славия» — по 7,
  • «Слуцк», «Шахтер», «Ислочь» — по 6,
  • «Торпедо-БелАЗ» — 4,
  • «Арсенал», «Витебск», «Белшина» — по 3,
  • «Динамо» (Брест) — 2,
  • «Днепр» — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 5 мячей.

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