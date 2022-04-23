«Славия» и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

Игра в Мозыре началась с атак гостей, и на 6-й минуте Алексей Залеский вывел их вперед. Через 7 минут Глеб Жердев восстановил паритет, а на 26-й минуте встречи Евгений Подберезкин забил второй мяч в ворота хозяев поля. На исходе часа игрового времени мозыряне получили право на пенальти и Юрий Ловец установил окончательный результат — 2:2.

В первой сегодняшней встрече столичный «Энергетик-БГУ» уступил на своей арене «Ислочи» со счетом 1:2. Для минчан это первое поражение в нынешнем первенстве, а для гостей первый выигрыш.

Позже «Минск» сыграет у себя дома с брестским «Динамо», а в Могилеве местный «Днепр» будет соперничать со столичным «Динамо».

Результаты остальных матчей 5-го тура:

БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 2:1,

«Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1,

«Белшина» (Бобруйск) — «Витебск» — 2:2,

«Арсенал» (Дзержинск) — «Слуцк» — 1:1.

Положение команд:

БАТЭ — 15 очков,

«Энергетик-БГУ» — 10,

«Гомель», «Неман» — по 9,

«Динамо» (Минск) — 8,

«Минск», «Славия» — по 7,

«Слуцк», «Шахтер», «Ислочь» — по 6,

«Торпедо-БелАЗ» — 4,

«Арсенал», «Витебск», «Белшина» — по 3,

«Динамо» (Брест) — 2,

«Днепр» — 1.