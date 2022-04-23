Неожиданным результатом закончился матч «Кайрата» в КПЛ-2022

Встреча проходила в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол был забит на 31-й минуте с пенальти, который безукоризненно исполнил Азат Нургалиев в стиле Паненки.

Второй тайм «желто-черные» провели в непрерывных атаках, но так и не смогли распечатать ворота аутсайдера, одержавшего первую победу в сезоне. Алматинцы, в свою очередь, потерпели первое поражение в чемпионате и упустили возможность подняться на первое место.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ohrQGHLUcD8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.