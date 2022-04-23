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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным результатом закончился матч «Кайрата» в КПЛ-2022

«Кайрат» неожиданно проиграл «Турану» в седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча проходила в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол был забит на 31-й минуте с пенальти, который безукоризненно исполнил Азат Нургалиев в стиле Паненки.

Второй тайм «желто-черные» провели в непрерывных атаках, но так и не смогли распечатать ворота аутсайдера, одержавшего первую победу в сезоне. Алматинцы, в свою очередь, потерпели первое поражение в чемпионате и упустили возможность подняться на первое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

В восьмом туре, 26 апреля, «Кайрат» на выезде сыграет с «Ордабасы», а на следующий день «Туран» дома примет «Атырау».

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Первый тайм: 0:0
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