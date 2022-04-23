В футболе введут новое правило? Симуляции ради затяжки времени уже достали!

Футбол — игра с устоявшимися правилами, консервативная. Многие специалисты и болельщики тяжело принимают нововведения вроде появления системы VAR или, к примеру, сложных трактовок эпизодов, связанных с игрой рукой, офсайдами и прочими нарушениями. Но иногда революционные изменения необходимы, чтобы двигать футбол вперёд. Так, в борьбе с затяжкой времени в начале 1990-х здорово помог запрет для вратарей брать мяч в руки после передачи от своего же партнёра по команде. Это сделало игру динамичнее и интереснее.

Ещё одно давно напрашивающееся изменение — введение чистого времени игры. Эту тему поднял накануне экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген. 34-летний игрок обратился в соцсетях к руководителям ФИФА:

«Футбол действительно должен как можно быстрее перейти на чистое игровое время. Футболисты постоянно ныряют и изображают муки, это лишает болельщиков удовольствия. Люди хотят посмотреть хорошую игру, а не театральную постановку».

Симуляции и иные виды затяжки времени действительно продолжают портить игру, сбивают темп и работают против команд, стремящихся поддерживать высокую скорость. И те, кто готов добиваться результата любым путём, извлекают из этого выгоду. Всё равно судьи, как правило, полностью компенсируют только время, потраченное на замены.

Вертонген — отнюдь не первый из профессионалов, кто просит сделать чистое время в футболе. Ранее об этом говорили, в частности, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и известный российский специалист Валерий Газзаев.

«С введением чистого времени всем спорам был бы положен конец. Все остановки, связанные с заменами, травмами, просмотром видеоповторов, выбеганием фанатов, вынесением предупреждений и удалений, стычками игроков, никак не отражались бы на игровом времени», — рассуждал Газзаев.

На самом деле в ФИФА уже давно обсуждают этот вопрос. Легендарный тренер Арсен Венгер, занявший должность начальника отдела развития, предложил в числе прочего и введение чистого времени. Более того, в 2021 году организация тестировала новые правила на юношеском турнире в Нидерландах, где команды играли два тайма по 30 минут. Во время пауз секундомер останавливался, а после возобновления матча шёл обратный отсчёт минут — непривычная для болельщицкого глаза картина. Интересно, остались ли довольны экспериментом руководители ФИФА и готовы ли прислушаться к просьбам Пиоли, Газзаева и других тренеров?

Между тем российский журналист Василий Уткин не верит в инициативу Венгера и считает, что чистого времени в футболе не будет. Он написал об этом в своём телеграм-канале

«О переходе футбола на чистое время. Надо сформулировать, почему этого не будет никогда… “Грязное” время — это преимущество футбола. В силу этого понятно, сколько времени он продолжается. Это значительно упрощает его телепоказ. Программа не съедет, одно на другое не наползёт; бывают исключения, но они крайне редки. Простота телепоказа приносит максимум рекламных денег. Вот и всё. А средств борьбы с симуляцией, например, и сейчас у арбитров и прочих вполне достаточно».

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С другой стороны, в хоккее и баскетболе как-то решаются вопросы с телетрансляциями и спонсорами. А что касается рекламных денег, то есть предположение, что одна из целей ФИФА ввести чистое время как раз связана с желанием иметь паузы для рекламы в ходе игры. Очевидно, каждый тайм в зависимости от событий, останавливающих встречу, будет длиться приблизительно от 40 до 50 минут реального времени. Исходя из ситуации, можно, допустим, сокращать или увеличивать включение послематчевой студии в эфире. Инструменты у ТВ наверняка найдутся.

Кажется, проблема тут, скорее, упирается в использование VAR. Затянуть матч могут не симуляции и тому подобные вещи, а длительные просмотры повторов — по 10−20 минут в общей сумме за тайм. С введением нового правила придётся заставлять судей максимально быстро принимать решения после изучения видео, либо вовсе не выносить VAR за пределы игрового времени.