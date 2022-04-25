Российский тренер изящно стал чемпионом в Европе! Такой трюк Черчесову уже удавался раньше

Экс-наставник нашей сборной взял чемпионство в Венгрии в первый сезон. Хотя начинал очень тяжело.

Станислав Черчесов, когда пришёл в «Ференцварош» в декабре прошлого года, сказал: «Я хочу привести команду к чемпионству».

Сегодня клуб досрочно завоевал золотые медали, обыграв «Уйпешт» — 2:1. Теперь у Черчесова три трофея в карьере, и все — завоёваны в Европе.

Старт в Венгрии получился сложным. А теперь — 10 матчей без поражений, чемпионский титул и шанс оформить «золотой» дубль

Черчесов сменил в «Ференцвароше» Петера Штегера: специалист проработал в клубе всего полгода — руководство не прониклось неудачей в отборе ЛЧ, провалом в Лиге Европы (последнее место в группе) и неуверенной позицией в чемпионате (первое место, но отрыв был всего одно очко). Команде нужна была встряска, и под это дело позвали «демократичного диктатора» — так Черчесов сам описал себя на первой пресс-конференции.

«Во время переговоров с Черчесовым мы убедились, что он понимает язык игроков, а также обладает профессиональным опытом и психологическими навыками, необходимыми для развития команды, — объяснял выбор клуба спортивный директор Тамаш Хайналь. — Ему присущи последовательность, дисциплинированность, решительность и уверенность. Анализ наших бесед показал, что команда будет в надёжных руках. Было важно, как он смотрит на команду. И Черчесов показал нам свои идеи, которые соответствуют нашему видению».

В начале работы Черчесов объявил игрокам, что слово «проблема» им нужно забыть, но без трудностей всё же не обошлось. Когда он приехал в команду, у него не было 13 основных футболистов: 10 болели коронавирусом, трое уехали на Кубок Африки. Из-за этого пришлось отказаться от сбора в Испании, где Черчесов собирался вникнуть в процессы и в плотной работе в тепле и на хороших полях подготовиться ко второй части чемпионата. Пришлось оставаться в Венгрии и находить выход из ситуации. Потом Черчесов заболел коронавирусом сам — из-за этого не получилось полностью провести сбор.

Первый матч получился неудачным — «Ференцварош» проиграл 0:1 «Академии Пушкаша». Черчесов после признался, что в перерыве даже покричал на футболистов, чтобы их зажечь, но сравнять счёт всё равно не удалось. Следом были победа с минимальным счётом (1:0) и крупное поражение (0:3), после которого «Ференцварош» упустил лидерство.

«Я слукавлю, если скажу, что всё нормально, — сказал тогда Черчесов. — Уже говорил, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс. Из 23 дней, которые тренирую “Ференцварош”, где-то 17−18 не видел 8−9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определённые сочетания и стать боеспособной командой».

К середине февраля команда преобразилась: вернулись лидеры, Черчесов понял специфику чемпионата и смог выстроить систему, которая почти не давала сбоев. Как итог — 10 матчей без поражений, выход в финал Кубка и досрочное чемпионство. И если в лиге «Ференцварош» последние три года брал трофей, то Кубок последний раз брал в 2017-м, а «золотой» дубль оформлял шесть лет назад.

«Мы достигли одной из наших целей: защитили титул. Но мы не должны опускать руки, нам ещё предстоит сыграть в финале Кубка, к которому мы также относимся очень серьёзно, потому что хотим сделать дубль. Для этого нам нужно оставаться в форме и продолжать начатый путь, сосредоточившись на собственной игре и совершенствуя её». Станислав Черчесов главный тренер «Ференцвароша»

Завоёвывать трофеи в первый же сезон — стиль Черчесова. То же самое было и с «Легией»

Тогда ситуация была очень похожа на нынешнюю: Черчесов ушёл из «Динамо» и три месяца был без работы (в этот раз он уходил из сборной, без работы был чуть дольше — полгода), а «Легия» уволила тренера за неудовлетворительные результаты — команда шла на четвёртом месте с одной победой в восьми матчах. Черчесова позвали до конца сезона, поставив перед ним амбициозную задачу — выиграть лигу.

«Легия» начала с победы и поражения, но потом выдала серию из 11 беспроигрышных матчей. «Когда мы начали совместную работу, у нас в таблице было минус десять и мы были охотниками, — говорил тогда Черчесов. — Теперь у нас плюс три от “Пяста”, и охотятся уже за нами, поэтому надо продолжать упорно работать». Игроки были в шоке от жёсткости российского тренера: Бартош Берешиньски рассказывал, что после тренировок хотел поскорее доползти до кровати. Но такой подход дал результат — Черчесов не только выиграл лигу, но ещё и взял Кубок.