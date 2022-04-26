Чернобыль, футбол, Пугачева: 36 лет со дня трагедии в Припяти

И переполнен стадион

«Республиканский стадион. 27 апреля. Ясно. 16 градусов». Так выглядела часть небольшой заметки в газете «Советский спорт» через день после матча в Киеве. Сезон только набирал обороты. Поэтому встреча 7-го тура, хоть и была принципиальной, серьезно на турнирные расклады повлиять не могла.

Хозяева поля контролировали игру. В первом тайме Яковенко и будущий обладатель «Золотого мяча» Беланов организовали комфортное преимущество. При этом Киев мог оформить разгром еще до перерыва, но «Спартак» несколько раз выручил Дасаев.

Во второй половине «Динамо» играло по счету и слегка расслабилось. Однако даже гол Родионова в концовке не помешал довести матч до победы. Собравшиеся на трибунах 82 тысячи зрителей остались довольны. Подопечные Лобановского отправились готовиться к финалу Кубка кубков против мадридского «Атлетико», а «Спартак» в тот же вечер всем составом сел на поезд в направлении Минска. До первых объявлений о трагедии в Чернобыле оставалось два дня.

Валерий Лобановский | Источник: РИА "Новости"

«Тот день помню, словно это было вчера, — яркое солнце, ни облачка, летнее тепло. А еще любимая афиша киевлян: “Динамо” — “Спартак”. Идеально! Не думаю, что хотя бы один человек, идущий на стадион, задумался о том, какой радиационный фон в городе. Люди улыбались друг другу, радовались погоде», — вспоминал журналист Виктор Браницкий.

Старая гостиница и «Зубровка»

Эфир программы «Время» 28 апреля начался с короткого упоминания об аварии. Масштабы происшествия скрыли. Казалось, что ситуация под контролем и сильно переживать по этому поводу не стоит.

«От Совета Министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия», — сообщили с экранов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LN4uRNzxOys" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» о случившемся узнал случайно. Паззл начал складываться после неудачного матча дубля в Минске. Бесков расстроился. Он велел администратору команды переоформить билеты «молодежки» и отправить футболистов домой. «Сегодня же их в Москву отправляй! Не хочу видеть!» — возмущался Константин Иванович.

Александр Хаджи пошел на вокзал, не рассчитывая успех операции. Уместить команду в поезд, билеты на который уже давно раскупили, казалось невыполнимой задачей.

Подхожу в кассу: «Можно?» — «Да пожалуйста!». Оказывается — все поезда пустые. А что и почему — никто не понимает. И только после нашего матча в Минске какая-то информация начала поступать. По шведскому радио сообщили — Чернобыль, авария, радиоактивные тучи на Европу пошли. И это через неделю после взрыва. Александр Хаджи бывший администратор «Спартака»

Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. | Источник: РИА "Новости"

Все в команде запаниковали. При этом ни о каком карантине речи не шло. Администраторам клуба выдали «Зубровку» в качестве профилактики. К счастью, облако радиации прошло мимо Минска. По словам все того же Хаджи, помог и факт проживания в старой гостинице. Стены здания были толщиной в несколько метров.

Раньше остальных странности стал подмечать бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов. Еще в Киеве он почувствовал слабость. Настораживала футболиста и погода во время матча.

«Перед матчем с “Динамо” нас почему-то поселили в другой отель. Я очень плохо спал, утром — вялое состояние. И на стадионе, кажется, мы были довольно вялыми. Киев повозил нас. Что еще было необычного? Очень сильный ветер. Никогда такого не было на стадионе в Киеве. Но нам повезло — он дул не от Чернобыля. А ночью, возможно, была другая радиационная ситуация», — делился Бубнов.

«Да вы облучены!»

Лобановский узнал о случившемся сразу после игры со «Спартаком». Говорят, он близко общался с генеральными секретарем компартии Украины Владимиром Щербицким. Однако тренер старался оградить от лишней информации футболистов, так как впереди был важный матч.

Авария произошла в конце апреля. Узнал о ней в автобусе после матча со «Спартаком». Лобановский рассказывал Пузачу: «На Чернобыльской станции взорвался реактор. Ничего страшного. Пожар потушили, два человека погибли». Никто подумать не мог, насколько там все серьезно. Подробности узнали через пару дней во Франции, куда прибыли на финал Кубка кубков. Там по всем каналам крутили репортажи о Чернобыле. А от нас шарахались, как от прокаженных: «Да вы облучены!» Владимир Бессонов бывший защитник «Динамо»

В парижском аэропорту команду встречали с микрофонами и дозиметрами. Киевляне с боем пробивались через толпу. Впереди их ждали тренировка в столице Франции и перелет в Лион. На стадионе «Жерлан» 2 мая «Динамо» разгромило «Атлетико» со счетом 3:0. Советский клуб поддерживали к концу матча даже испанские фанаты. Однако запомнился матч и еще одним моментом — началом репортажа Валентина Щербачева.

Встреча легко могла стать последней в профессиональной карьере журналиста. Щербачев решил на всю страну рассказать о катастрофе в Чернобыле. Сам он позже признавался, что свою авантюру ни с кем не обсуждал. Отделался по итогу устным выговором и отстранением от эфира на два матча.

«Четко понимал: как только скажу — редактура вырубит звук. И заменить меня было кому. Но этого нельзя было допустить. Хотел, чтобы все у нас, особенно в Украине, знали какая беда случилась. Поскольку нельзя было позвонить по телефону — связь Советский Союз оборвал в одностороннем порядке — я и начал репортаж с этого. Да, слышал в наушниках, как в Москве, после паузы сказали: “Ты что творишь?” Очевидно там лихорадочно решали: отключать или нет, но составы команд не успели услышать, возможно. Это все-таки был поздний репортаж и мой коллега, наверное, не был в курсе всего. Наверное, решили: “Проговорил, а утром мы в повторе вырежем”. Так в итоге и сделали: в повторе моих слов не было. Но в прямом эфире я сказал об этой большой беде», — делился Щербачев.

Олег Блохин (слева) | Источник: РИА "Новости"

Один из главных героев финала Олег Блохин игру со «Спартаком» пропускал. Форварда беспокоила травма задней поверхности бедра. Во Франции он начинал подготовку к матчу по индивидуальной программе. Это не мешало вниманию со стороны местной прессы. Журналисты пошли на хитрость, чтобы избежать отказа от комментария. К нему подсылали девушек с диктофонами. В финале Блохин забил один мяч, а спустя время удивлялся креативности французских корреспондентов.

«Помню, в одной из французских газет написали, что “Динамо” выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю. Мол, мы наглотались радиации и стали бегать, как заведенные. Вся футбольная Европа гудела по этому поводу», — вспоминал нападающий.

Первомай, Велогонка Мира и Пугачева

За день до матча «Динамо» народ в Киеве повалил на первомайскую демонстрацию. Участие приняли около 120 тысяч человек. Верховная власть страны не стала отменять празднования. Люди все еще не знали полной картины происходящего. Радиационный фон на тот момент превышал норму в 500 раз.

Победители и призеры велогонки Мира. 1986 год | Источник: РИА "Новости"

Не изменилась ситуация и через пять дней. 6 мая на Крещатике дали старт 39-й Велогонке Мира. На спортивный праздник вновь вышли тысячи киевлян. Наблюдая за этим со стороны, нельзя было даже подумать, что всего 10 дней назад недалеко произошла авария на АЭС. Пионеры радостно махали флажками и встречали спортсменов, судьи запускали секундомеры, журналисты строчили заметки, а велосипедисты мчались по улицам города.

Об уровне радиации проинформировали только 7 мая. При этом в сообщении было сказано, что норма не превышена. Велогонка Мира в СССР стартовала впервые. Вот только в этот раз мира она никому не несла. Восстановить его, привычный порядок вещей, поддержать жертв и ликвидаторов аварии пытались звезды советской эстрады.

Первым в Припять приехал Иосиф Кобзон. 1 июня певец дал четырехчасовой концерт всего в километре от места взрыва. Послушать Кобзона хотели около семи тысяч человек, но зал был рассчитан на триста зрителей. После концерта он очень долго разговаривал с пришедшими и старался их подбодрить.

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Следующим стал Валерий Леонтьев. В августе артист отыграл два концерта в течение нескольких дней. Он часто признавался, что город поверг его в шок — пустынные улицы, заброшенные дома. Леонтьев не считал свою поездку подвигом, называя это обычной работой. Вновь посмотреть на звезду пришло огромное количество зрителей, и вновь часть из них осталась на улице из-за нехватки мест.

Долго и настойчиво ликвидаторы просили приехать Аллу Пугачеву. Примадонна дала концерт в поселке Зеленый мыс в сентябре 1986 года. Именно тогда впервые прозвучала песня «Две звезды». Пугачева смогла на несколько часов отвлечь людей в очень тяжелое для них время. Сама певица серьезно подорвала здоровье за время поездки. После прибытия в Москву она долго восстанавливалась, сильно пострадал голос.

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