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17:21 (мск), источник: Sports.Ru

Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасев приглашен для работы в Саудовскую Аравию.

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Источник: РИА "Новости"

42-летний рефери будет судить один из матчей чемпионата Саудовской Аравии, который пройдет 5 мая. Ассистентами Карасева на этой игре будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, арбитр ВАР — Виталий Мешков.

В Саудовской Аравии распространена практика привлечения иностранных арбитров, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на матчах под эгидой УЕФА.

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