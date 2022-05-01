Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии
Российский арбитр Сергей Карасев приглашен для работы в Саудовскую Аравию.
Российский арбитр Сергей Карасев приглашен для работы в Саудовскую Аравию.
42-летний рефери будет судить один из матчей чемпионата Саудовской Аравии, который пройдет 5 мая. Ассистентами Карасева на этой игре будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, арбитр ВАР — Виталий Мешков.
В Саудовской Аравии распространена практика привлечения иностранных арбитров, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на матчах под эгидой УЕФА.