Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку

Тема допинга в нашем спорте стала привычной за последние несколько лет. Дисквалификация Бауыржана Исламхана казалась каким-то недоразумением, бан Руслана Валиуллина вызывал вопросы, а новые разговоры о нарушении допинговых правил уже не кажутеся чем-то из ряда вон выходящим.

В начале мая журналист Владимир Жарков в своем телеграм-канале заявил, что игрока «Аксу» и сборной Казахстана Айбола Абикена поймали на допинге.

«Перед матчами в Лиге наций против Молдовы положительный тест на наличие запрещенных препаратов в крови сдал полузащитник Айбол Абикен. Именно поэтому его не было даже в заявке на игру 9-го тура между клубом из Павлодарской области и “Каспием”. Пока рано что-либо говорить о виновности самого футболиста. Искренне хочется верить, что все это вообще какая-то дикая ошибка».

Никаких комментариев от пресс-службы КФФ или «Аксу» после этой записи не последовало. Впрочем, новости о допинге Валиуллина тоже сначала появились у независимых журналистов.

Что касается Абикена, то он выдал прекрасный старт в павлодарской команде. Прошлый сезон Айбол провел в родном «Кайрате», но там по разным причинам получал меньше игрового времени, чем раньше.

В «Аксу» полузащитник быстро стал лидером. Абикен провел 7 матчей и отметился 4 голевыми действиями (3 гола + ассист). Жарков считает, что такая результативность неслучайна.

«После того как Айбол решил уйти из “Кайрата”, он какое-то время находился без клуба. В “Аксу” полузащитник прибыл “разобранным” и ни о каком вызове в сборную, разумеется, даже не мечтал. Но затем события развивались стремительно. Айбол демонстрирует потрясающую форму на старте КПЛ и заслуженно получает вызов в национальную команду, а Абикен полностью вписывается в его игровую концепцию. И надо же было такому случиться, что перед первым матчем с молдаванами именно он идет сдавать тот злополучный допинг-тест.



Результат пробы А стали известны через месяц с небольшим после встречи “Акжайык” — “Аксу”. С уральцами Абикен отпахал все 90+ минут (как и в шести предыдущих матчах чемпионата), а вот на игру с “Каспием” 2 мая он уже не вышел, более того — даже не был в заявке».

Слухи о возможном уходе Михаила Бакаева из «Аксу» инсайдер также связывает с темой допинга.

«В этот же период дебютант Премьер-лиги скоропостижно решил расстаться с другим игроком центральной линии — Михаилом Бакаевым. Не странно ли это, учитывая “залет” Абикена?».

Журналист считает, что прием допинга в «Аксу» может носить системный характер. Именно с этим Жарков связывает отстранение от работы врача основного состава павлодарцев — Александра Гайдукова.