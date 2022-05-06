Футбольные матчи могут сократить до 60 минут и ввести «чистое» игровое время

«Судьи знают, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше, проигравшая команда хочет больше. Я думаю, что есть решение — это 60-минутные матчи с введением “чистого времени”. Данную идею сейчас прорабатывают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Эта система работает в баскетболе, может сработать и в футболе.



Судья будет ставить на паузу время матча, например, когда мяч выходит из игры, или когда оказывается помощь травмированному игроку, или когда футболисты общаются с арбитром. Таким образом, длительность каждого матча будет фиксированной, и мы избавимся от противоречия в вопросе времени», — написал Клаттенбург.