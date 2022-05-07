Глава УЕФА Чеферин — о санкциях против российского футбола: Это разбивает мне сердце
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Глава УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях против российского футбола и назвал данную ситуацию сложной. Об этом пишет As.
Глава УЕФА Александр Чеферин высказался о санкциях против российского футбола и назвал данную ситуацию сложной. Об этом пишет As.
«Мы не могли поступить иначе. Хотя отчасти у меня разбивается сердце из-за санкций в отношении спортсменов. Плохо, что они страдают из-за этого (событий на Украине — прим. Лайфа). Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь», — заявил Чеферин.
Ранее Лайф сообщал, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в Еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, наша сборная не примет участия в Лиге наций, первые матчи которой должны были пройти летом этого года.