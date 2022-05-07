Глава УЕФА Чеферин — о санкциях против российского футбола: Это разбивает мне сердце

«Мы не могли поступить иначе. Хотя отчасти у меня разбивается сердце из-за санкций в отношении спортсменов. Плохо, что они страдают из-за этого (событий на Украине — прим. Лайфа). Но, с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь», — заявил Чеферин.