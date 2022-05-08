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БАТЭ одержал волевую победу в домашнем матче с «Витебском»

БАТЭ дома победил «Витебск» в матче 7-го тура чемпионата страны — 2:1.

БАТЭ
Витебск
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Источник: ФК БАТЭ

Борисовчане с 19 баллами возглавляют таблицу, у «Витебска» шесть очков и 13-я позиция.

Во время загрузки произошла ошибка.

БАТЭ — ВИТЕБСК — 2:1

Борисов. 8 мая. Городской стадион. 15.00. Судьи — А. Лашук (Минск), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

БАТЭ: Дергачев — Бочеров (Драгун, 71), Нечаев, Виллюмссон, Бессмертный (Шуманский, 60), Бордачев, Громыко (Носко, 84), Милич (Французов, 87), Я. Филипович (к), Малькевич (Некрасов, 78), Володько. Запасные: Кудравец, Камара, Сазончик, Идрис, Бане.

ВИТЕБСК: Гущенко — Скитов (к), Жулио Сезар, Лебедев, Лисовский, Теверов, Рассадкин (Барзегар, 81), Краснов (Скибский, 66), Веретило (Яроцкий, 73), Волков, Ксенофонтов (Матвеенко, 80). Запасные: Харитонов, Сакович, Червяков, Баранок, Бугриев, Глинский.

ГОЛЫ: 0:1 — Рассадкин (26). 1:1 — Виллюмссон (28, с пенальти). 2:1 — Нечаев (56).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бордачев (33). Фото: fcbate.by.

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