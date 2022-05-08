БАТЭ одержал волевую победу в домашнем матче с «Витебском»
БАТЭ дома победил «Витебск» в матче 7-го тура чемпионата страны — 2:1.
Борисовчане с 19 баллами возглавляют таблицу, у «Витебска» шесть очков и 13-я позиция.
Борисов. 8 мая. Городской стадион. 15.00. Судьи — А. Лашук (Минск), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).
БАТЭ: Дергачев — Бочеров (Драгун, 71), Нечаев, Виллюмссон, Бессмертный (Шуманский, 60), Бордачев, Громыко (Носко, 84), Милич (Французов, 87), Я. Филипович (к), Малькевич (Некрасов, 78), Володько. Запасные: Кудравец, Камара, Сазончик, Идрис, Бане.
ВИТЕБСК: Гущенко — Скитов (к), Жулио Сезар, Лебедев, Лисовский, Теверов, Рассадкин (Барзегар, 81), Краснов (Скибский, 66), Веретило (Яроцкий, 73), Волков, Ксенофонтов (Матвеенко, 80). Запасные: Харитонов, Сакович, Червяков, Баранок, Бугриев, Глинский.
ГОЛЫ: 0:1 — Рассадкин (26). 1:1 — Виллюмссон (28, с пенальти). 2:1 — Нечаев (56).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бордачев (33). Фото: fcbate.by.