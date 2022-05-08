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17:59 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Абдуллина стала чемпионкой Англии по футболу в составе «Челси»

Футболистка сборной России перешла в английскую команду в декабре 2021 года.

Челси
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Источник: Reuters

ТАСС, 8 мая. Женский футбольный клуб «Челси» в воскресенье победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 в заключительном туре чемпионата Англии по футболу и выиграл турнир в третий раз подряд.

В составе «Челси» голы забили Эрин Кутьерт (18-я минута), Саманта Керр (46, 66), Гуро Рейтен (51). У «Манчестер Юнайтед» отличились Марта Томас (13), Элла Тун (25).

Российский защитник «Челси» Алсу Абдуллина попала в заявку на матч, но не вышла на поле. Россиянка перешла в английский клуб в декабре 2021 года, подписав контракт до 2024 года. В текущем сезоне Абдуллина провела за клуб 10 матчей во всех турнирах.

Абдуллиной 21 год, в России футболистка выступала за подмосковное «Чертаново» и московский «Локомотив». В составе «Локомотива» футболистка выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. С 2017 года она выступает за сборную России. Всего в составе национальной команды она провела 30 матчей, забив три гола.

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