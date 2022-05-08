Россиянка Абдуллина стала чемпионкой Англии по футболу в составе «Челси»

ТАСС, 8 мая. Женский футбольный клуб «Челси» в воскресенье победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2 в заключительном туре чемпионата Англии по футболу и выиграл турнир в третий раз подряд.

В составе «Челси» голы забили Эрин Кутьерт (18-я минута), Саманта Керр (46, 66), Гуро Рейтен (51). У «Манчестер Юнайтед» отличились Марта Томас (13), Элла Тун (25).

Российский защитник «Челси» Алсу Абдуллина попала в заявку на матч, но не вышла на поле. Россиянка перешла в английский клуб в декабре 2021 года, подписав контракт до 2024 года. В текущем сезоне Абдуллина провела за клуб 10 матчей во всех турнирах.