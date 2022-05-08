Футболисты «Базеля» сыграли вничью с «Лозанной», Чалов вышел на замену

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. «Базель» потерял очки в матче 33-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, сыграв вничью с аутсайдером турнира «Лозанной».

Встреча в Лозанне закончилась со счетом 0:0. Российский нападающий Федор Чалов, выступающий в «Базеле» на правах аренды из московского ЦСКА, вышел на замену на 79-й минуте.