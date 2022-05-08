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8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Базеля» сыграли вничью с «Лозанной», Чалов вышел на замену

Базель
Лозанна
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. «Базель» потерял очки в матче 33-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, сыграв вничью с аутсайдером турнира «Лозанной».

Встреча в Лозанне закончилась со счетом 0:0. Российский нападающий Федор Чалов, выступающий в «Базеле» на правах аренды из московского ЦСКА, вышел на замену на 79-й минуте.

«Базель» занимает второе место в таблице чемпионата Швейцарии, «Лозанна» идет на последней, десятой позиции и утратила шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. Чемпионом страны досрочно стал «Цюрих».

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