Футболисты «Базеля» сыграли вничью с «Лозанной», Чалов вышел на замену
Базель
Лозанна
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. «Базель» потерял очки в матче 33-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, сыграв вничью с аутсайдером турнира «Лозанной».
Встреча в Лозанне закончилась со счетом 0:0. Российский нападающий Федор Чалов, выступающий в «Базеле» на правах аренды из московского ЦСКА, вышел на замену на 79-й минуте.
«Базель» занимает второе место в таблице чемпионата Швейцарии, «Лозанна» идет на последней, десятой позиции и утратила шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. Чемпионом страны досрочно стал «Цюрих».