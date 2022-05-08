Футболисты минского «Динамо» вышли на второе место в чемпионате Беларуси
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Гомель» с результатом 1:0 в последнем поединке 7-го тура чемпионата Беларуси.
В первой половине встречи в Гомеле динамовцы имели по меньшей мере два голевых момента, но оба раза Владислав Ложкин не смог поразить цель. После перерыва уже хозяева владели инициативой, однако все их атаки оказались безрезультатными. А на 79-й минуте в одной из редких контратак черногорский нападающий гостей Душан Бакич эффектным дальним ударом забил победный мяч. Благодаря этой виктории, столичное «Динамо» набрало 15 очков и поднялось на вторую позицию в турнирной таблице.
Также сегодня лидер первенства борисовский БАТЭ у себя дома одержал волевую побелу над «Витебском» с результатом 2:1. На 26-й минуте игры Глеб Рассадкин вывел гостей вперед, через две минуты Виллюм Виллюмсон с пенальти восстановил паритет, а в начале второго тайма защитник борисовчан Даниил Нечаев забил победный мяч.
Футболисты «Минска» переиграли на своем поле гродненский «Неман» со счетом 3:2. Вторую победу подряд одержал чемпион страны солигорский «Шахтер», одолевший на выезде столичный «Энергетик-БГУ» с результатом 1:0.
Результаты остальных игр этого тура: «Белшина» (Бобруйск) — «Слуцк» — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 3:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Днепр» (Могилев) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1.
Положение команд после 7 туров: БАТЭ — 19 очков, «Динамо» (Минск) — 15, «Минск», Энергетик-БГУ«(Минск) — по 13, “Ислочь”, “Слуцк”, “Шахтер” — по 12, “Славия” — 10, “Гомель”, “Неман” (Гродно) — по 9, “Торпедо-БелАЗ” — 7, “Белшина” (Бобруйск), “Витебск” — по 6, “Арсенал” (Дзержинск) — 4, “Динамо” (Брест) — 3, “Днепр” (Могилев) — 1.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 8 мячей.
В следующем туре встречаются:
13 мая
«Витебск» — «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ.
14 мая
«Энергетик-БГУ» — «Минск», «Динамо» (Брест) — «Белшина», «Шахтер» — «Динамо» (Минск).
15 мая
«Ислочь» — «Славия», «Слуцк» — «Днепр», «Неман» — «Арсенал».