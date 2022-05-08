Футболисты минского «Динамо» вышли на второе место в чемпионате Беларуси

В первой половине встречи в Гомеле динамовцы имели по меньшей мере два голевых момента, но оба раза Владислав Ложкин не смог поразить цель. После перерыва уже хозяева владели инициативой, однако все их атаки оказались безрезультатными. А на 79-й минуте в одной из редких контратак черногорский нападающий гостей Душан Бакич эффектным дальним ударом забил победный мяч. Благодаря этой виктории, столичное «Динамо» набрало 15 очков и поднялось на вторую позицию в турнирной таблице.