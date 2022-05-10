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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Кайрата» готов перейти в клуб МЛС

Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски летом может стать игроком американского клуба «Сиэтл Саундерс», выступающего в МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Как сообщалось ранее, «Кайрат» выставил на трансфер сразу двух своих лидеров, в их числе Гуральски и нападающий Хосе Канте. Гуральски хочет сменить обстановку и набрать оптимальную форму, чтобы попасть в окончательную заявку сборной Польши на грядущий чемпионат мира. На Гуральски есть несколько претендентов, помимо «Сиэтла», в нем также заинтересован кипрский «Арис», где работает известный Яцеку тренер Алексей Шпилевский. По сведениям польских СМИ, клуб МЛС хотел подписать Гуральски еще до его перехода в «Кайрат». Кроме того, у агента Яцека существуют крепкие связи в МЛС.

На днях Курбан Бердыев заявил, что летом «Кайрат» рискует потерять нескольких опытных легионеров, поскольку у них есть предложения со стороны других клубов.

В нынешнем сезоне Гуральски провел за «Кайрат» пять матчей. Его контракт с алматинцами истекает в конце этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость поляка в 1,8 миллиона евро.

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