Делегация РФС примет участие в конгрессе УЕФА в Вене

Во вторник, 11 мая, в Вене состоится заседание исполкома УЕФА. В ходе заседания определится место проведения финала Лиги конференций в 2023 году. Конгресс УЕФА пройдёт в австрийской столице в среду, 11 мая.

«Российский футбольный союз примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который пройдёт 11 мая в Вене. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА», — говорится в сообщении службы коммуникаций.

В начале мая УЕФА продлил отстранение российский клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.