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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент УЕФА Чеферин — о работе VAR: никто до сих пор ничего не понимает

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о степени понятности и прозрачности работы видеоассистента рефери (VAR).

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Источник: Reuters

«Поначалу проверки VAR были слишком медленны. Теперь в еврокубках всё происходит намного быстрее. Но тот факт, что положение вне игры может быть зафиксировано на пять миллиметров, всё ещё остаётся для меня проблемой. Вы будете наказаны, если у вас большой нос или большие ноги. Я также не до конца понимаю трактовки правил игры рукой. Никто до сих пор ничего не понимает. Всё это должно быть разъяснено.

Луиш Фигу сказал мне на днях, что, если бы он продолжал карьеру сейчас и в какой-то момент матча не знал бы, что делать с мячом, он бы просто целился и пробивал в руки защитника», — приводит слова Чеферина L'Equipe.

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