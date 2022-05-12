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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 52-й раз

В среду вечером состоялся матч плей-офф чемпионата Шотландии между «Данди Юнайтед» и «Селтиком».

Селтик
Рейнджерс
Данди Юнайтед
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Источник: Reuters

Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт в игре открыла команда из Глазго — отличился Георгиос Якумакис после передачи Энтони Ралстона, в составе «Данди» гол забил Дилан Левитт. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 90 очков после 37 туров. За 1 тур до конца турнира «Селтик» опережает «Рейнджерс», идущего вторым, на 4 балла.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал чемпионом страны, клуб сейчас тренирует голландский специалист Джованни ван Бронкхорст. В составе «Селтика» выступает бывший голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт.

Клуб из Глазго выиграл чемпионский титул в 52-й раз в истории. Больше чемпионств только у «Рейнджерс» — 55.

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