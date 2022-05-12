У Черчесова новые трофеи в Европе. А кто из русских тренеров вообще выигрывал за рубежом?

Для самого титулованного венгерского клуба это первый дубль за шесть лет, последний раз «Ференцварош» брал одновременно и Кубок, и чемпионство в 2016-м. А Черчесов тогда же выигрывал лигу и кубок в Польше с «Легией».

Давайте вспомним, кто из российских тренеров вообще брал трофеи за рубежом? Изучаем только дальние выезды, без бывших стран СССР — поэтому в списке нет, например, Валерия Газзаева и Юрия Семина с украинскими титулами.

Андрей Чернышов, Индия

Самый свежий пример. Чернышов стал чемпионом футбольной лиги Калькутты в Индии с клубом «Мохаммедан».

«Индия — не самая футбольная страна. Но когда я приехал сюда, то оказался в клубе, где организация на высшем уровне. Как минимум не хуже, чем в тех европейских клубах, где я работал.



Я вообще быстро адаптируюсь к новым условиям. После того, как поработал в Саудовской Аравии, меня уже сложно чем-то удивить или испугать», — рассказывал Чернышов «Спорт-Экспрессу».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Станислав Черчесов, Польша и Венгрия

Собственно, человек-инфоповод.

В 2016-м он тоже привел свою команду к дублю после небольшого перерыва: «Легия» не брала оба трофея три года.

Журналист газеты Fakt Роберт Блоньский, уже более 25 лет освещающий жизнь «Легии», вспоминал, как красиво Черчесов прощался с клубом:

«Он был единственным тренером на моей памяти, который после разрыва контракта приехал в Варшаву и созвал пресс-конференцию. На нее он взял целый список примерно из 25 пунктов, который был составлен в начале работы Черчесова в “Легии”, — список того, что ему нужно было сделать в клубе. Он зачитал их и сказал, что все их выполнил. Это было очень впечатляюще».

Сергей Андреев, Македония

За год до Черчесова российский тренер уже завоевал чемпионство в Европе — Сергей Андреев, не добивавшийся больших успехов в России, сделал чемпионом Македонии «Вардар». Его туда позвал российский владелец клуба Сергей Самсоненко — получилось удачно.

Андреев вспоминал детали: — Команда шла на втором месте, уступала первому только по соотношению мячей. Заняли в итоге пятое место, даже не вошли в еврокубки. Провал полнейший. В России или еще где-нибудь мне бы голову оторвали мгновенно. Но Самсоненко не только крупный бизнесмен. Он спортсмен, пусть и не профессиональный. Говорит мне: «Спокойно работай, создавай команду». Я понял, что с тем контингентом никаких дел не будет. Их сбродом даже назвать нельзя было. Набирали, наверное, так: «Хочешь играть в футбол? Заходи!».

Тренер ушел из клуба, по его словам, из-за политического давления — после поражения от АПОЭЛа в квалификации ЛЧ.

«Спустя два дня у нас состоялась встреча с владельцем клуба Сергеем Самсоненко. Взяли по чашечке кофе, и тут он спрашивает: “Василич, что будем делать?”. Ну, в общем, мы друг друга сразу поняли. Сергей сказал, что на него идет давление и показал пальцем наверх. Я перекрестился и говорю: “Неужели Он?” “Нет, — говорит. — Ниже бери. Премьер-министр”, — вспоминал Андреев. — Дескать, везде санкции, а тут русский тренер выигрывает и почти выходит в Лигу чемпионов! В общем, не знаю, насколько это действительно имело место, говорю только то, что сказал мне владелец клуба».

Валерий Непомнящий, Южная Корея

В конце 90-х один из главных российских тренеров-путешественников Валерий Непомнящий взял свой единственный трофей вне бывшего СССР (в 2006-м еще случилось чемпионство с «Пахтакором») — Кубок лиги в Южной Корее с «Пучхон Юхон».

«В Корее тренера называют кондоги. И президент страны — тоже кондоги. То есть для игроков это руководитель высшей степени. Родители 29-летних футболистов говорили мне: для наших детей вы важнее, чем мы. Мы им даем воспитание, кормим, но сейчас вы главный.



Когда я начал работать в Корее, там было всего восемь профессиональных команд, студенческая лига и несколько любительских. Как можно было стать профессиональным клубом? Строго выплачивать зарплату без задержек», — вспоминал тренер в интервью Sports.ru.

Виктор Бондаренко, Мозамбик и ЮАР

Еще один тренер с трофеями в экзотических для россиян местах. Бондаренко вообще собрал большую коллекцию: четырехкратный чемпион Мозамбика (1987, 1992−1994), трехкратный обладатель Кубка Мозамбика (1992−1993, 1995) с «Мачедже» и «Кошта ду Сол», обладатель Кубка Южной Африки (1996) и Суперкубка Южной Африки (1996) с южноафриканским «Орландо Пайретс».

Виктор Бондаренко — справа, рядом с Ривалдо. Вместе они работали уже позже в Анголе.