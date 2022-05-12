Ненависть в России сменилась трофеями: как Черчесов покорил Европу

С тех пор он прошел длинный путь от четвертьфинала чемпионата мира со сборной России до всеобщей ненависти болельщиков и вновь оказался в Европе, возглавив венгерский «Ференцварош».

Во вторник Черчесов вместе со своей командой разгромил «Пакш» в финале Кубка Венгрии, оформив с «Ференцварошем» золотой дубль. Спустя шесть лет Станислав Саламович вновь примерил на себя статус самого знакового российского тренера за границей.

Влюбил в себя болельщиков

Карьера Черчесова в Венгрии начиналась не так уж и гладко. В трех первых матчах под руководством россиянина «Ференцварош» потерпел два поражения, одно их которых даже вышло разгромным. Сам тренер это объяснял тем, что почти половина состава была травмирована или только вернулась с Кубка Африки. Да и с момента назначения до первой игры прошло всего 24 дня, за которые трудно провести полноценную подготовку перед рестартом сезона.

«Ференцварош» решился зимой сменить тренера, чтобы не упустить чемпионство. К моменту прихода Черчесова клуб занимал первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента всего на одно очко. Не такой уж и грандиозный результат на фоне прошлого сезона, когда команде удалось выиграть чемпионат с запасом в 20 очков.

Разгромное поражение в третьем матче после назначения стало отправной точкой для рывка к чемпионству. Травмированные игроки начали покидать лазарет, а африканские легионеры — набирать форму. В следующих десяти матчах «Ференцварош» ни разу не проиграл, одержав семь побед. В итоге клуб увеличил свой отрыв от преследователей до 12 очков и оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.

Болельщики новой команды Черчесова уже успели полюбить российского специалиста. После начала обострения ситуации на Украине сразу нескольким нашим футболистам пришлось покинуть европейские клубы. Но в случае с Черчесовым о таком раскладе не могло быть и речи. «Ференцварош» поддержал специалиста и не рассматривал вопрос о расторжении контракта. Одно из местных СМИ даже провело опрос среди болельщиков — стоит ли прекращать сотрудничество с россиянином? 93 процента голосовавших выступили за то, чтобы оставить Черчесова в команде.

Черчесова ждет Лига чемпионов

Чемпионство — обыденное дело для «Ференцвароша», ведь уже четыре года кряду команда никому не отдает золотые медали. Совершенно иное дело — золотой дубль, который в последний раз покорялся команде шесть лет назад. Во вторник в финале Кубка страны команде Черчесова противостоял «Пакш», который и разгромил команду россиянина в его третьем матче в Венгрии. Станислав Саламович взял убедительный реванш, одержав в победу в финале со счетом 3:0.

Теперь «Ференцварошу» предстоит выступление в Лиге чемпионов. Конечно, чтобы попасть в групповой этап, команде еще придется преодолеть несколько раундов квалификации. Но год назад клубу уже удавалось пройти через это сито и попасть в одну группу с «Ювентусом» и «Барселоной». Если все сложится удачно, то Станислав Саламович может стать единственным россиянином, представляющим честь страны в Лиге чемпионов. В теории пробиться туда еще может и Александр Головин, чей «Монако» пока идет на третьем месте в чемпионате Франции.

Главное, чтобы у Черчесова не повторилась ситуация, которая привела его к уходу из «Легии». Тогда после золотого дубля руководство клуба поставило перед россиянином цель — выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Тренер для выполнения задачи попросил трансферы, которые руководство не готово было осуществить. На этом сотрудничество польского клуба с нашим тренером подошло к концу.