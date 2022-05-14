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18:11 (мск), источник: ТАСС

«Ференцварош» под руководством Черчесова победил в заключительном туре чемпионата Венгрии

Команда обыграла на выезде «Дьирмот» со счетом 2:1.

Ференцварош
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Источник: ФК "Ференцварош"

ТАСС, 14 мая. «Ференцварош» в субботу на выезде победил «Дьирмот» со счетом 2:1 в матче заключительного, 33-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

В составе «Ференцвароша» голы забили Форчун Бэсси (45+1) и Элдар Цивич (79-я минута). У «Дьирмота» отличился Барнабаш Варга (57).

«Ференцварош» досрочно стал победителем национального первенства по итогам 29-го тура. Команда набрала 71 очко в 33 матчах. «Дьирмот» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице с 32 очками и вылетел из высшего дивизиона.

«Ференцварош» также выиграл по итогам сезона Кубок Венгрии. Команду с 20 декабря 2021 года возглавляет Станислав Черчесов, который ранее тренировал сборную России, московские «Спартак», «Динамо» и польскую «Легию».

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