«Ференцварош» под руководством Черчесова победил в заключительном туре чемпионата Венгрии
Команда обыграла на выезде «Дьирмот» со счетом 2:1.
Команда обыграла на выезде «Дьирмот» со счетом 2:1.
ТАСС, 14 мая. «Ференцварош» в субботу на выезде победил «Дьирмот» со счетом 2:1 в матче заключительного, 33-го тура чемпионата Венгрии по футболу.
В составе «Ференцвароша» голы забили Форчун Бэсси (45+1) и Элдар Цивич (79-я минута). У «Дьирмота» отличился Барнабаш Варга (57).
«Ференцварош» досрочно стал победителем национального первенства по итогам 29-го тура. Команда набрала 71 очко в 33 матчах. «Дьирмот» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице с 32 очками и вылетел из высшего дивизиона.
«Ференцварош» также выиграл по итогам сезона Кубок Венгрии. Команду с 20 декабря 2021 года возглавляет Станислав Черчесов, который ранее тренировал сборную России, московские «Спартак», «Динамо» и польскую «Легию».