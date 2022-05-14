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22:47 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» одолел минское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» выиграл у футболистов минского «Динамо» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси.

Шахтер С
Динамо Мн
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Источник: ФК "Шахтер" Солигорск

Центральный поединок этого тура получился на редкость упорным и его судьба решилась на 5-й минуте компенсированного времени, когда в ворота минчан был назначен пенальти. Его уверенно реализовал лидер «Шахтера» Дембо Дарбо. Солигорская команда одержала третью победу подряд со счетом 1:0.

Также сегодня футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли «Минск» — 2:0, а в Бресте местное «Динамо» и бобруйская «Белшина» не выявили победителя — 1:1.

Вчера в двух стартовых встречах 8-го тура были зафиксированы ничьи. Лидер первенства борисовский БАТЭ не смог победить в Жодино футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 0:0, а футболисты «Витебска» на своем поле разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.

Заключительные матчи состоятся завтра: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Днепр» (Могилев), «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск).

Положение команд: БАТЭ — 20 очков, «Энергетик-БГУ» — 16, «Шахтер», «Динамо» (Минск) — по 15, «Минск» — 13, «Ислочь», «Слуцк» — по 12, «Славия», «Гомель» — по 10, «Неман» — 9, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8, «Витебск», «Белшина» — по 7, «Арсенал», «Динамо» (Брест) — по 4, «Днепр» (Могилев) — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 8 мячей.

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