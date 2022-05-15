Футболисты «Славии» одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси

В сегодняшнем гостевом поединке 8-го тура с «Ислочью» мозыряне выиграли с результатом 2:0. В самом начале второго тайма Георгий Бугулов открыл счет, а вскоре Андрей Кобец удвоил преимущество «Славии». До этого поражения «Ислочь» побеждала в трех играх кряду.

Позже футболисты «Слуцка» сыграют на своем поле с аутсайдером первенства могилевским «Днепром», а в Гродно «Неман» примет дзержинский «Арсенал».

Вчера в центральном поединке этого тура солигорский «Шахтер» у себя дома выиграл у минского «Динамо» со счетом 1:0. Победный мяч на 5-й минуте компенсированного времени второго тайма забил Дембо Дарбо, реализовавший пенальти. Футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли «Минск» — 2:0, а в Бресте местное «Динамо» и бобруйская «Белшина» не выявили победителя — 1:1.

В двух стартовых встречах 8-го тура были зафиксированы ничьи. Лидер первенства борисовский БАТЭ не смог победить в Жодино футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 0:0, а футболисты «Витебска» на своем поле разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.

Положение команд:

БАТЭ — 20 очков,

«Энергетик-БГУ» — 16,

«Шахтер», «Динамо» (Минск) — по 15,

«Минск, “Славия” — по 13,

“Ислочь”, “Слуцк” — по 12,

“Гомель” — 10, “Неман” — 9,

“Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 8,

“Витебск”, “Белшина” — по 7,

“Арсенал”, “Динамо” (Брест) — по 4,

“Днепр” (Могилев) — 1.