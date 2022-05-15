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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
16:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» одержали вторую победу подряд в чемпионате Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» одержали вторую викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем гостевом поединке 8-го тура с «Ислочью» мозыряне выиграли с результатом 2:0. В самом начале второго тайма Георгий Бугулов открыл счет, а вскоре Андрей Кобец удвоил преимущество «Славии». До этого поражения «Ислочь» побеждала в трех играх кряду.

Позже футболисты «Слуцка» сыграют на своем поле с аутсайдером первенства могилевским «Днепром», а в Гродно «Неман» примет дзержинский «Арсенал».

Вчера в центральном поединке этого тура солигорский «Шахтер» у себя дома выиграл у минского «Динамо» со счетом 1:0. Победный мяч на 5-й минуте компенсированного времени второго тайма забил Дембо Дарбо, реализовавший пенальти. Футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли «Минск» — 2:0, а в Бресте местное «Динамо» и бобруйская «Белшина» не выявили победителя — 1:1.

В двух стартовых встречах 8-го тура были зафиксированы ничьи. Лидер первенства борисовский БАТЭ не смог победить в Жодино футболистов «Торпедо-БелАЗа» — 0:0, а футболисты «Витебска» на своем поле разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.

Положение команд:

  • БАТЭ — 20 очков,
  • «Энергетик-БГУ» — 16,
  • «Шахтер», «Динамо» (Минск) — по 15,
  • «Минск, “Славия” — по 13,
  • “Ислочь”, “Слуцк” — по 12,
  • “Гомель” — 10, “Неман” — 9,
  • “Торпедо-БелАЗ” (Жодино) — 8,
  • “Витебск”, “Белшина” — по 7,
  • “Арсенал”, “Динамо” (Брест) — по 4,
  • “Днепр” (Могилев) — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард “Энергетика-БГУ” Бобир Абдихоликов, забивший 9 мячей.

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0:2
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