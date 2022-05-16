Футболистка сборной России выиграла Кубок Англии

15 мая «Челси» победил в финале турнира «Манчестер Сити». Встреча закончилась со счетом 3:2. «Синие» выиграли кубок страны второй раз подряд и четвертый в истории.

Контракт Абдуллиной с «Челси» заключен до лета 2024 года. Ранее она выступала за «Чертаново» и «Локомотив». В сборной России Абдуллина дебютировала в 16 лет. Первую встречу в составе национальной команды она провела 23 ноября 2017 года в товарищеском матче против Бельгии. Автором первого гола за сборную стала 27 ноября 2020 года в матче против Косово.