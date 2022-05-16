Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15.05
Хетафе
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
15.05
Кальяри
Интер
13
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
12:02 (мск), источник: Газета.Ру

Футболистка сборной России выиграла Кубок Англии

Футболистка «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина выиграла в составе лондонского клуба Кубок Англии.

Челси
Россия
Манчестер Сити
Наверх
Источник: Reuters

15 мая «Челси» победил в финале турнира «Манчестер Сити». Встреча закончилась со счетом 3:2. «Синие» выиграли кубок страны второй раз подряд и четвертый в истории.

8 мая Абдуллина стала победителем чемпионата Англии сезона-2021/2022.

Контракт Абдуллиной с «Челси» заключен до лета 2024 года. Ранее она выступала за «Чертаново» и «Локомотив». В сборной России Абдуллина дебютировала в 16 лет. Первую встречу в составе национальной команды она провела 23 ноября 2017 года в товарищеском матче против Бельгии. Автором первого гола за сборную стала 27 ноября 2020 года в матче против Косово.

 Премьер Польши заявил о необходимости уничтожить идеологию «русского мира»
Иностранные наемники на Украине заявили о превосходстве ВС РФ и коррупции в ВСУ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь