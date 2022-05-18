Премьер Австралии чуть не раздавил мальчика во время футбольного матча

Как сообщает австралийский телеканал ABC, Моррисон находился в рамках предвыборной кампании в городе Девонпорте на северо-западе острова Тасмания, где принял участие в тренировке местной команды детей младше восьми лет.

На видеозаписи, размещенной телеканалом, можно увидеть, как Моррисон, пытаясь отобрать у юных игроков мяч, устремился вперед, однако сбил с ног мальчика в майке под номером «7», а сам при этом упал сверху.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WXrA9fakr6k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.