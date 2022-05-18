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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Премьер Австралии чуть не раздавил мальчика во время футбольного матча

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время игры в футбол с детской командой сбил с ног одного из мальчиков и упал на него.

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Источник: Reuters

Как сообщает австралийский телеканал ABC, Моррисон находился в рамках предвыборной кампании в городе Девонпорте на северо-западе острова Тасмания, где принял участие в тренировке местной команды детей младше восьми лет.

На видеозаписи, размещенной телеканалом, можно увидеть, как Моррисон, пытаясь отобрать у юных игроков мяч, устремился вперед, однако сбил с ног мальчика в майке под номером «7», а сам при этом упал сверху.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после падения премьер быстро перевернулся вместе с ребенком, а затем, по-видимому, убедившись, что с мальчиком все в порядке, похлопал его по спине. Уже после того, как оба поднялись, они обменялись жестом «дай пять».

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