Могилевский ЦОР стал обладателем Суперкубка по пляжному футболу

Сегодня в Щучине в поединке за первый трофей нового сезона могилевчане полностью переиграли хозяев площадки и выиграли с перевесом в восемь мячей — 12:4. В составе победителей хет-трик оформил Иван Константинов.

Завтра в Щучине начнется первый тур 15-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей Суперкубка, в нем примут участие «Гроднооблспорт», «Брест-Волга», кобринское «Полесье» и бобруйский клуб «Эковер-ПРО». Встречи второго тура также состоятся в Щучине (4−5 июня), затем эстафету примет Гродно (9−10 июля), а заключительный этап национального первенства намечено провести 30—31 июля в Кировске. В середине августа состоится 13-й розыгрыш Кубка Беларуси, место проведения определится позже.