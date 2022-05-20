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20 мая, источник: БЕЛТА

Могилевский ЦОР стал обладателем Суперкубка по пляжному футболу

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены могилевского клуба ЦОР стали обладателями Суперкубка Беларуси по пляжному футболу, уверенно победив «Щучин», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Щучине в поединке за первый трофей нового сезона могилевчане полностью переиграли хозяев площадки и выиграли с перевесом в восемь мячей — 12:4. В составе победителей хет-трик оформил Иван Константинов.

Два предыдущих сезона подряд обладателем Суперкубка становился «Гроднооблспорт», оба раза побеждавший могилевчан.

Завтра в Щучине начнется первый тур 15-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей Суперкубка, в нем примут участие «Гроднооблспорт», «Брест-Волга», кобринское «Полесье» и бобруйский клуб «Эковер-ПРО». Встречи второго тура также состоятся в Щучине (4−5 июня), затем эстафету примет Гродно (9−10 июля), а заключительный этап национального первенства намечено провести 30—31 июля в Кировске. В середине августа состоится 13-й розыгрыш Кубка Беларуси, место проведения определится позже.

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