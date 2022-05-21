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21:48 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» спустя 20 лет выиграли Кубок Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» спустя 20 лет в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси, одолев в финале борисовский БАТЭ со счетом 2:1.

БАТЭ
Гомель
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Источник: Белорусская федерация футбола

Большую часть игрового времени решающего поединка 31-го кубкового розыгрыша на поле минского стадиона «Динамо» инициативой владели борисовчане, которые вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Якова Филиповича.

Однако в середине второго тайма футболисты БАТЭ допустили две роковые ошибки подряд: на исходе часа игрового времени опытнейший защитник Максим Бордачев срезал мяч в свои ворота, а через 6 минут молодой голкипер Андрей Кудравец не удержал скользкий мяч после дальнего удара Сергея Матвейчика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ровно 20 лет назад в Витебске гомельчане завоевали свой первый кубок, также обыграв БАТЭ, а 2011 году они взяли верх над гродненским «Неманом».

В полуфиналах нынешнего розыгрыша борисовчне одолели по сумме двух встреч «Неман» — 1:2 (в гостях) и 2:0 (дома), а «Гомель» был сильнее минского «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома).

БАТЭ больше всех становился обладателем Кубка Беларуси — у него пять трофеев. По три раза в финалах побеждали «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у минского МТЗ-РИПО, мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Торпедо-БелАЗа», «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана» и витебского «Локомотива-96».

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