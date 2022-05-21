Футболисты «Гомеля» спустя 20 лет выиграли Кубок Беларуси

Большую часть игрового времени решающего поединка 31-го кубкового розыгрыша на поле минского стадиона «Динамо» инициативой владели борисовчане, которые вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Якова Филиповича.

Однако в середине второго тайма футболисты БАТЭ допустили две роковые ошибки подряд: на исходе часа игрового времени опытнейший защитник Максим Бордачев срезал мяч в свои ворота, а через 6 минут молодой голкипер Андрей Кудравец не удержал скользкий мяч после дальнего удара Сергея Матвейчика.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OK-6KZCX6B4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ровно 20 лет назад в Витебске гомельчане завоевали свой первый кубок, также обыграв БАТЭ, а 2011 году они взяли верх над гродненским «Неманом».

В полуфиналах нынешнего розыгрыша борисовчне одолели по сумме двух встреч «Неман» — 1:2 (в гостях) и 2:0 (дома), а «Гомель» был сильнее минского «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома).