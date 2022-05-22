«Выдающаяся личность». 85 лет со дня рождения чемпиона Европы Виктора Понедельника

ТАСС, 22 мая. Победителю первого в истории чемпионата Европы по футболу нападающему сборной СССР Виктору Понедельнику 22 мая исполнилось бы 85 лет. 62 года назад он стал автором победного гола в финале европейского первенства в Париже.

Понедельник родился 22 мая 1937 года в Ростове-на-Дону в семье журналиста Владимира Никитовича и медсестры Софьи Ефремовны. После начала Великой Отечественной войны его отец, в то время учившийся на рабфаке в Москве, отправился на фронт. Сам Понедельник вместе с матерью и старшей сестрой Светланой был эвакуирован в Тбилиси.

Когда война закончилась, воссоединившаяся семья переехала в Кишинев, и Владимир Понедельник стал работать в республиканской газете «Советская Молдавия». Только в 1950 году семья будущего нападающего сборной СССР вернулась в Ростов-на-Дону. Через год Виктор стал заниматься футболом в секции при любительском клубе «Буревестник». Спустя пять лет он перебрался в ростовское «Торпедо», которая через год была переименована в «Ростсельмаш» (ныне — «Ростов», клуб Тинькофф — Российской премьер-лиги — прим. ТАСС).

Выступая за эту команду, он обратил на себя внимание тренерского штаба сборной СССР и получил вызов на сбор перед чемпионатом мира 1958 года, который был первым для национальной команды. Понедельник стал первым в истории СССР футболистом, приглашенным в главную национальную команду не из клуба высшего дивизиона. Травма колена, полученная в матче первой лиги, помешала ему попасть в состав сборной на мировое первенство, которое проходило в Швеции.

Из 22 советских игроков, вызванных на тот чемпионат мира, 10 были нападающими. Среди них выделялись Валентин Иванов, Сергей Сальников, Анатолий Ильин, и, конечно же, капитан команды Никита Симонян. Именно он стал автором первого гола национальной команды в финальной стадии чемпионата мира.

Звездный час Виктора Понедельника

Время Понедельника в сборной СССР наступило позже. В итоге он попал в национальную команду незадолго до чемпионата Европы 1960 года во Франции. «Так судьба распорядилась, что он заменил меня, — вспоминает в разговоре с ТАСС Симонян, в настоящее время занимающий пост первого вице-президента Российского футбольного союза. — Хотя, помню, мы в Китае готовились к чемпионату мира, и Виктор Понедельник был на том сборе. Но на чемпионат мира он не попал — он был еще совсем молоденький, ну, а на чемпионате Европы он играл в финальных матчах».

В те годы отбор на чемпионат Европы проходил по такой системе: в нем согласились принять участие 17 команд, среди которых была сборная СССР. В результате жеребьевки было принято решение о том, что сборные Ирландии и Чехословакии в двухматчевом противостоянии определят, кто из них будет бороться за право выступить в матчах ⅛ финала отборочного турнира. Дальнейшая квалификация также проходила в формате игр дома и на выезде. На этой стадии турнира советские футболисты дважды обыграли команду Венгрии, а в ¼ финала команде под руководством тренера Гавриила Качалина предстояло встретиться со сборной Испании, но матчи не состоялись по политическим мотивам, и сборная СССР попала в четверку участников первого чемпионата Европы.

В полуфинале чемпионата Европы сборная СССР разгромила команду Чехословакии (3:0), Понедельник стал автором третьего гола. В финале национальной команде предстояло сыграть со сборной Югославии, которая на пути к решающей игре сенсационно обыграла хозяев турнира французов (5:4). Результат этой встречи предопределил симпатии болельщиков, которые собрались на трибунах.

«Матч смотрелся прекрасно, — отметил Симонян, который в тот момент уже был старшим тренером “Спартака” и получил приглашение посетить тот матч. — Победный гол был забит Виктором просто блестяще: в том эпизоде Михаил Месхи нанизал соперника и сделал верховую передачу. Ну, а Виктор головой положил».

А вот как этот момент выглядел в воспоминаниях самого Понедельника: «Атаку начал Ю. Войнов. Обыграв Матуша, он точной длинной передачей вывел вперед по левому флангу Месхи. Все внимание югославов было приковано к Мише. Он сделал один финт, другой и, когда я неожиданно рванулся вперед, навесил мяч в район 11-метровой отметки. Видинич запоздал с выходом, и я головой в высоком прыжке послал мяч в ворота. После прыжка, получив очередной, но уже запоздалый удар в спину, валюсь на землю. Ничего не вижу и только по грохоту трибун парижского стадиона догадываюсь: гол! Гол! 2:1».

Несостоявшиеся переходы в ЦСКА и «Спартак»

На золотом для сборной СССР чемпионате Европы по футболу Понедельник выступал в качестве игрока ростовского СКА, куда он перешел в 1959 году из «Ростсельмаша». В его клубной карьере были еще две команды, которые являются принципиальными соперниками, — ЦСКА и «Спартак». При этом ни за одну из них он не провел ни одного официального матча. В 1961 году Понедельник против своей воли должен был усилить московский армейский клуб, но после вмешательства чиновников высокого ранга переход не состоялся и он вернулся в СКА.

Формально последним клубом в карьере Понедельника был московский «Спартак». Нападающий отправился с красно-белыми на сборы, но из-за астмы и старой травмы колена принял решение о завершении карьеры. Он мог оказаться в «Спартаке» под руководством Симоняна, но тот ушел из клуба за несколько месяцев до перехода.

«Мы с ним в основном пересекались на клубном уровне, он играл за “Ростсельмаш” и СКА, — продолжает Симонян. — У Виктора были чисто бомбардирские качества. На финальный матч чемпионата Европы я поехал уже в качестве тренера “Спартака”. Я закончил карьеру, и Николай Петрович Старостин назначил меня старшим тренером».

«У него были прекрасные бомбардирские качества — он одинаково создавал опасность и забивал как ногами, так и головой, у него был хороший удар. Я говорю о качествах, которые присущи форварду, особенно центральному», — добавил он.

Сразу после завершения карьеры Понедельник стал начальником команды «Ростсельмаш», а с 1968 по 1969 год совмещал эту должность с работой в качестве старшего тренера. Его тренерская карьера продлилась недолго — в том же 1969 году он решил пойти по стопам отца и стал журналистом. Вплоть до 1983 года Понедельник был заведующим отделом футбола газеты «Советский спорт». Параллельно с этим в период с 1972-го по 1976-й он занимал должность председателя Федерации футбола РСФСР, но позже вернулся в спортивную журналистику, став главным редактором еженедельника «Футбол — Хоккей».

«Мы все время поддерживали связь вплоть до того, как его дочь, сказала: “Никита Палыч, папа совсем плохой. Он просит, чтобы никто его не видел”. Он остался дома и, видимо, ему самому было неловко от того, в каком он состоянии, — вспомнил Симонян. — Мы часто общались, я с работы приезжал — к нему в квартиру я не заходил, он спускался, и мы прогуливались по двору. Мы были в очень хороших, теплых отношениях. Разговоры были на различные темы, говорили обо всем — и о футболе, и о жизни».

Последний чемпион

В составе сборной СССР помимо победы на чемпионате Европы Понедельник стал серебряным призером континентального первенства 1964 года. В национальной команде с период с 1960 по 1966 год он провел 29 матчей, забив в них 20 голов.

После завершения карьеры игрока и непродолжительной работы в качестве тренера Понедельник не ограничился работой в журналистике и футбольных организациях. Он также написал четыре книги: «Любовь моя, футбол», «Штрафная площадка», «Мяч — в ворота» и «Исповедь центрального нападающего».

Память Понедельника была увековечена еще при его жизни. Так, в августе 2015 года у стадиона «Олимп-2», до 2018 года являвшегося домашней ареной «Ростова», ему был установлен памятник. В его честь в Ростове-на-Дону названы академия футбола при футбольном клубе СКА и спортивная школа олимпийского резерва № 8.

Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. Он был последним из остававшихся в живых победителей триумфального для сборной СССР чемпионата Европы 1960 года. В условиях пандемии коронавируса семья чемпиона Европы приняла решение ограничить доступ на церемонию прощания, чтобы не рисковать здоровьем желающих проститься с ним. Посторонних на ней не было, пришли только родные и узкий круг друзей.

«Виктор Понедельник — это бесспорно выдающаяся личность. И как форвард, и как журналист. Он был высоко эрудированным человеком», — отметил Никита Симонян.